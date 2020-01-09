Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

Из-за жары сезон лесных пожаров в Австралии в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. По сообщениям BBC, за три с небольшим месяца огонь выжег более 8,4 млн га земли, что примерно вдвое больше площади Дании или Нидерландов, уничтожил более 1400 домов и унес жизни не менее 24 человек, в том числе трех пожарных. Больше всего пострадали территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, откуда уже несколько раз эвакуировали местных жителей. Жители Канберры, Сиднея и других городов дышат воздухом, уровень загрязнения которого в 26 раз превышает критическую отметку «опасно для жизни».

От бушующих пожаров страдают не только люди, но и животные. Всемирный фонд дикой природы предполагает, что в огне могли погибнуть 1,25 миллиарда животных. В основном - коалы, валлаби, кенгуру, сумчатые летяги, потору, какаду. Некоторые виды зверей и вовсе могли «переступить за грань вымирания». Полная степень ущерба будет неизвестна до тех пор, пока пожары не утихнут.

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В районы бедствий власти направляют корабли ВМС и авиацию. Впервые в истории Австралии приходится задействовать военных из запаса.

Огонь замкнулся в порочный круг

По данным метеорологического бюро страны, пожары достигли таких размеров, что стали самостоятельно формировать погоду, способствующую дальнейшему распространению огня. Над пылающими территориями сложилась масштабная область низкого давления, которая поднимает клубы дыма на высоту от 10 до 50 км. В верхних слоях атмосферы дым остывает и превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. Возникающие в них электрические разряды приводят к образованию молний, а те, в свою очередь, поджигают новые участки земли. Порывы ветра раздувают огонь, подпитывая пламя кислородом.

6 января на восточном побережье, от Сиднея до Мельбурна, прошел дождь. Но чиновники предупредили, что успокаиваться рано - к четвергу, 9 января, температура повысится.

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Звезды помогают пожарной службе деньгами

Последствия пожаров заметны даже из космоса. Спутники фиксируют не только огонь, но и шлейф дыма, который пересек Тихий океан и добрался до берегов Чили, Аргентины и Бразилии.

Бороться с лесными пожарами на территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

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Деньги на борьбу с огнем жертвуют звезды. Например, голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман с мужем Китом Урбаном пожертвовали 500 000 долларов для сельской пожарной службы. Деньгами помогли также американская певица Пинк и австралийская звезда Кайли Миноуг. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление страны будут выделены 2 млрд долларов. Впрочем, австралийцы выражают резкое недовольство правительством, которое оказалось не готово к масштабам бедствия. Так, когда пожары уже начались, премьер-министр страны уехал в отпуск на Гавайи. В 20-х числах декабря, когда стало известно о гибели двух волонтеров-пожарников, ему пришлось досрочно вернуться, извиняться и оправдываться фразами вроде: «В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Сейчас прошли небольшие дожди, но они не потушили огонь»

О том, что сейчас происходит в Австралии, «Комсомолке» 8 января рассказала Ольга Гриневецкая - белоруска, живущая в Сиднее.

- Лесные пожары для Австралии не редкость, и из-за продолжающейся засухи было известно заранее, что ситуация может стать критической. Уже с ноября Сидней периодически накрывало смогом от пожаров, которые бушуют по всему штату. Бывало, что на улице становилось невозможно дышать, поэтому приходилось сидеть дома с закрытыми окнами и мокрыми полотенцами, а на улицу выходить только в маске. Зачастую синоптики прогнозировали солнечную погоду, но небо было полностью серое и затянутое дымом так, что солнце даже не проглядывало.

Фото: Reuters

Во время новогодних пожаров люди оказались не готовы к такому развитию событий. Огонь быстро распространился на территории, которые изначально считались вне опасности. Пострадавшие районы - это в основном туристические места для жителей Сиднея, Мельбурна и Канберры. В летние и новогодние каникулы там всегда очень много туристов. Из-за пожаров перекрыли дороги, и люди оказались заблокированы там на несколько дней. Жители пострадавших районов потеряли источник доходов, т. к. в туристический сезон они зарабатывали на весь оставшийся год. Людей призывают при возможности поддержать местное население и бизнес, как только ситуация стабилизируется. Например, провести отдых в тех районах. Или хотя бы купить что-нибудь у фермеров, остановиться в местном отеле, заправить машину на заправке, покушать в местном кафе и т. д.

Из-за бушующего огня пострадали целые города, погибли люди, а жители остались без электричества, продуктов и воды. Чтобы помочь им, вся страна начала сбор средств для оказания помощи - денег, воды, еды. С моей точки зрения, реакция простых людей на происходящее была гораздо быстрее, чем реакция официальных органов. Очевидно, что ни техники, ни людей для тушения пожаров явно не хватает. Большинство из тех, кто борется с огнем, - это волонтеры.

Кроме людей пострадало и погибло невероятное количество животных. Ветеринарные госпитали всеми силами спасают коал и других бедняг с обгоревшими лапами. Я видела на австралийских форумах много слов поддержки и готовность помочь от жителей разных государств, включая страны постсоветского пространства.

Фото: Reuters

Сейчас прошли небольшие дожди, но они не потушили огонь, лишь немного улучшили ситуацию. Лето еще не закончилось и сезон пожаров тоже.