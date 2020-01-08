Продано! Часы, подаренные Лукашенко российскому журналисту, у него выкупили за 1800 долларов

На своей странице в Facebook известный российский журналист Сергей Пархоменко устроил необычный аукцион: на продажу он выставил часы, которые в далеком 1997 году ему подарил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Аукцион, который начался 1 января наступившего года, вызвал немалый ажиотаж. Стартовую цену продавец определил в 5 тысяч российских рублей (около 160 белорусских), однако уже через несколько дней пользователи стали предлагать за позолоченный президентский хронометр сначала 15 тысяч российских рублей, затем 25 и даже 30 тысяч.

Цена росла, однако Пархоменко, как и обещал, завершил аукцион в полночь 7 января. Новым счастливым обладателем часов от Александра Лукашенко стал москвич Евгений Стаханов. Он предложил за них 110 тысяч российских рублей, это примерно 1800 долларов, или 3800 белорусских рублей.

Мы написали Евгению с просьбой прокомментировать его покупку, но наш запрос остался без ответа. Судя по профилю покупателя президентских часов в Facebook, он успешный мужчина слегка за 40, у него инженерное образование, и сейчас Евгений руководит собственной компанией, предоставляющей услуги в сфере отопления, водоснабжения, вентиляции. Никаких ссылок на Беларусь, политику или Александра Лукашенко на его странице нет.

Несостоявшиеся покупатели президентских часов интересовались, какому государству продавец заплатит налог с проведенной сделки. Фото: соцсети.

Сам продавец поблагодарил всех участников аукциона и его победителя, напомнив, что вырученные деньги он направит в поддержку некоммерческого сетевого проекта, который занимается выявлением плагиата в кандидатских и докторских диссертациях и последующим их аннулированием.

К слову, несостоявшиеся покупатели - пользователи Facebook - не только стали поздравлять Сергея Пархоменко с удачной сделкой, но и интересовались в бюджет какой страны - Беларуси или России - он будет платить с нее налог. Продавец в ответ пообещал разобраться с этим, как только получит от покупателя деньги и передаст ему проданный президентский подарок.