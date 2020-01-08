Отважные или безумные? На «Дакаре» гонщики ломают кости и режут руки до мяса

На каждом «Дакаре» есть истории, которые рассказывают о мужественных гонщиках. Порой кажется, что их морально-волевые качества граничат с безумностью.

На недавнем этапе ралли французский мотогонщик «Ямахи» Ксавье де Сультре шел среди лидеров, но за 40 км до финиша потерял равновесие и упал на руку. Так он напоролся на острый камень – рана получилась глубокой.

Француз нашел в себе силы наложить жгут из частей экипировки и добраться финиша. В медпункте он сделал жуткое фото: руку он порезал до мяса…

Ксавье де Сультре порезал руку до мяса. Фото: instagram.com

- Боюсь, швы будут нереально болеть, – сказал Ксавье. И на следующий день вышел на старт: проехал 300 км из 450 км спецучастка. Однако затем решил сойти с дистанции – отставание от лидера было слишком велико.

Ранее сошел с дистанции его коллега Адриен ван Беверен, упавший на третий день гонки. Он сломал ключицу в трех местах плюс получил множество ушибов.