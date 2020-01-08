2020-01-08T18:18:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

Отважные или безумные? На «Дакаре» гонщики ломают кости и режут руки до мяса

На ралли-рейде, которое проходит в Саудовской Аравии, несколько гонщиков получили травмы. Жуткие фото [видео, фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Фото Адриена ван Беверена из больницы. Фото: instagram.com/adrienvanbeverenФото Адриена ван Беверена из больницы. Фото: instagram.com/adrienvanbeveren
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На каждом «Дакаре» есть истории, которые рассказывают о мужественных гонщиках. Порой кажется, что их морально-волевые качества граничат с безумностью.

На недавнем этапе ралли французский мотогонщик «Ямахи» Ксавье де Сультре шел среди лидеров, но за 40 км до финиша потерял равновесие и упал на руку. Так он напоролся на острый камень – рана получилась глубокой.

Француз нашел в себе силы наложить жгут из частей экипировки и добраться финиша. В медпункте он сделал жуткое фото: руку он порезал до мяса…

Ксавье де Сультре порезал руку до мяса. Фото: instagram.com

Ксавье де Сультре порезал руку до мяса. Фото: instagram.com

- Боюсь, швы будут нереально болеть, – сказал Ксавье. И на следующий день вышел на старт: проехал 300 км из 450 км спецучастка. Однако затем решил сойти с дистанции – отставание от лидера было слишком велико.

Ранее сошел с дистанции его коллега Адриен ван Беверен, упавший на третий день гонки. Он сломал ключицу в трех местах плюс получил множество ушибов.

dakarrallydakarrally
Страшное падение элитного мотогонщика Адриена ван Беверен на Дакаре-2020
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