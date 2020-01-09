2020-01-09T13:43:37+03:00
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КП Беларусь

В Минске пройдет новогодний Kids Fashion Day BFW

Красная дорожка, модные показы, папарацци и детский streetstyle. Вход свободный!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В воскресение в Минске звездные дети и их родители соберутся вместе на новогодний фэшн-утренник Kids´ Fashion Day BFW. Это уникальное для Беларуси мероприятие, которое способствует формированию детской моды в стране. Гостей ждет праздник в лучших традициях vip-мероприятий: модные показы, красная ковровая дорожка, папарацци, модные показы и первый в Беларуси детский street style.

В рамках новогоднего Kids´ Fashion Day свои новые праздничные коллекции представят белорусские дизайнеры и бренды детской одежды: Dolce Vita, свадебный салон “Даная”, модный магазин “Teenager”, M.Y.Studio, Марина Бонифатьева, Наталья Курьян, Chou Chou. В показе примут участие юные воспитанники модельных агентств Korona Models Management, Dolce Vita, театр мод “KIDS´ PODIUM”, M.Y.Studio, Fashion KIDS, MADEMOISELLE ADRI’.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Впервые в стране пройдет street style самых стильных образов для детей. Первые в мире детские street style-съемки проводились в Сеуле в рамках Недели моды. Но теперь и гости минского утренника смогут почувствовать себя звездами модной хроники. По итогам съемки самые креативные streets style-образы попадут в глянцевый журнал! Дресс-код - Fashion Doll: яркие наряды, пышные юбки, банты, блестки и стразы (family look приветствуется).

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Помимо показов гостей Kids´ Fashion Day BFW ждут интерактивные зоны, анимация, фотозоны и выступление группы ZERKALO - молодежного проекта продюсерского центра «Талант Групп». А также состоится эксклюзивная презентация журнала для девочек Paper Dolls и розыгрыш подарков от компании «Маленькая фея».

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 12 января, с 13:00

ГДЕ: ТРЦ Palazzo, третий уровень (ул. Тимирязева, 74А)

Вход свободный. Организаторы: РОО «Белорусская палата моды»

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