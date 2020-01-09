Ни иголки на свалку! Впервые в Минске выброшенные новогодние елки соберут и отправят на топливо и компост

Чтобы елки отправились на переработку, их нужно очистить от мишуры и сложить рядом с мусорными контейнерами или у торца дома. А вот в контейнеры их бросать не стоит! Узнать, куда именно можно вынести елку в вашем дворе, можно будет из объявлений, которые появятся на специальных досках в ближайшие дни или на сайтах ЖКХ районов.

- Вывоз елок будет проходить 19 и 26 января. Но это не значит, что их нужно будет вынести именно в эти даты. Это можно будет сделать и за несколько дней до вывоза, - пояснила «Комсомолке» Анастасия Воробьева, замгендиректора «Минского городского жилищного хозяйства».

По ее словам, такой подход к сбору елей в Минске ЖКХ использует впервые. Сотрудники ведомства посчитали, что свозить деревья на свалку невыгодно, и нашли им достойное применение. Часть собранных елок отправят на компостирование, другая же станет топливом для мусороперерабатывающего завода. Куда именно отправится елка, зависит от района, в котором ее заберут.

- Елки, собранные в Московском, Октябрьском и Фрунзенском районах отправят на компостирование. Топливом же станут ели из Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского и Центрального районов, - пояснила собеседница.

Такое деление создалось благодаря возможностям организаций, которые вывозят мусор. «Ремондис Минск» имеет возможность бесплатно превратить елки в компост, поэтому утилизирует их именно так, а вот «Спецкоммунавтотрансу» выгодней сделать из них топливо.

Анастасия Воробьева уточняет, что подобный подход к утилизации символов Нового года ЖКХ планирует использовать и в следующие годы.