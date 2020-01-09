После реконструкции пунктов пропуска границу с ЕС снова можно будет переходить пешком?

На этой неделе вновь заговорили о масштабной реконструкции пункта пропуска Каменный Лог. Напомним, еще пару лет назад там собирались начать строить зону ожидания с электронной очередью, удобной стоянкой, кафе, СТО с мойкой и гостиницей с бассейном. Работы пока не начались, по последним данным, закончить все хотят в апреле 2021 года, проект оценивают в 5,5 миллиона долларов. Инвестор - частная компания «Эстейт Оил», информации о которой практически нет. По некоторым данным, за этим юрлицом могут стоять структуры крупнейшего белорусского бизнесмена Александра Олексина - он занимается топливом и энергетикой, дистрибуцией, ретейлом и строительством, а в последнее время развивает сеть «Табакерок». По другим данным, к реконструкции пограничной инфраструктуры может быть причастен ливанец Абдо Ромео Абдо, который построил в Минске бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower, торговый центр Galileo и не достроил гостиницу Hyatt Regency возле Комсомольского озера.

Система электронных очередей на границе - дело полезное. Она позволяет самостоятельно регистрироваться на любое время, в результате чего сокращается время простоя на границе, увеличивается интенсивность потока. Впервые такая услуга появилась на Варшавском мосту, потом подключились Котловка, Григоровщина и Урбаны.

Одновременно с этим на Каменном Логе в наступившем году за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка планируют начать реконструкцию самого пункта пропуска. После окончания работ его пропускная способность увеличится в три раза (сегодня это 2 тысячи машин в сутки, будет 6 тысяч).

А еще интересно: появится ли после реконструкции возможность пересекать границу пешком? Напомним, раньше так можно было, но в 2014 году такую опцию на границе с ЕС убрали, сославшись на то, что на наших пунктах пропуска нет необходимой инфраструктуры, обеспечивающей безопасное движение пешеходов. Правда, такая формулировка вызывала сомнение у тех, кто часто пересекает границу: мол, никаких сложностей в этом не было.

Сейчас в Гродненской таможне говорят: пешеходный переход границы после реконструкции пунктов пропуска Каменный Лог и Брузги действительно предполагается. Однако никаких дат не называют. Например, обновленный пункт пропуска Брузги может открыться уже этой весной, но многое в вопросе пешеходного движения зависит от сопредельной стороны.

Также ведется реконструкция пункта пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе. Работы обещают закончить в конце наступившего года. Уже известно, что между сопредельными пунктами пропуска построят пешеходную дорожку. Правда, о том, действительно ли можно будет там переходить границу пешком, пока не сообщают.

Нет никаких ограничений на пешеходный переход только на белорусско-украинской границе - переходить ее пешком можно в любом пункте пропуска.

БУДЬ В КУРСЕ!

Когда можно перейти пешком границу с ЕС

В правилах есть и исключения. Перейти пешком границу с ЕС можно, но не всем и не всегда. Например, такую возможность предоставляют жителям приграничных районов пару раз в год: весной на Пасху и Радуницу, осенью на Дзяды. Правда, сделать это можно только в так называемых пунктах упрощенного пропуска. Некоторые из них работают только в дневное время.

Также в теплое время года работает несколько сезонных погранпереходов в районе Августовского канала, предназначенных для туристов.