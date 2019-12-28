2019-12-28T13:03:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Федор Бондарчук о «Вторжении»: "Снимать третью часть в Шабанах? Почему бы и нет!"

В Минских кинотеатрах премьера картины стартует уже 1 января 2020 года [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Федор Бондарчук и Александр Петров приехали на минскую премьеру фильма.Федор Бондарчук и Александр Петров приехали на минскую премьеру фильма.
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Режиссер картины Федор Бондарчук приехал в Минск с одним из самых востребованных сейчас актеров Александром Петровым, сыгравшим во «Вторжении» одну из главных ролей. Московские гости были в прекрасном настроении, охотно фотографировались со зрителями и ответили на пару вопросов.

Вела встречу кинотворцов со зрителями Катерина Раецкая.

Вела встречу кинотворцов со зрителями Катерина Раецкая.

Федор Бондарчук сказал:

- Я много снимался в Беларуси, работал над проектами, которые продюсировал – но представляю свою картину впервые. Надеюсь, что визуальный аттракцион, который является важной частью картины «Вторжение», порадует и удивит зрителей. А вот то, что я выделяю – это актерские работы – заставят задуматься, сопереживать, отождествлять героев и вместе с ними думать. В центре этой актерской композиции, безусловно, Александр Петров. Для меня было счастьем работать с этим прекрасным человеком. То, что он сделал в картине – за гранью понимания для меня.

Александр Петров также вспомнил, как снимался в Минске в сериале «Фарца», ему снимали небольшую квартиру на проспекте Независимости.

- Я гулял по городу и всегда поражался молодежи, которая свободно и безопасно себя чувствует в Минске. Есть ощущение, что она живет в своем грамотно выстроенном мире.

Александр Петров в картине "Вторжение" сыграл очень нетипичную для себя роль.

Александр Петров в картине "Вторжение" сыграл очень нетипичную для себя роль.

На вопрос «Комсомолки» о том, можно ли перенести третью часть картины из московского Чертаново в минские Шабаны, Федор Бондарчук сказал с улыбкой:

- Ну а почему бы и нет. Чертаново – это всего лишь точка на карте, где разворачиваются основные действия в картине. Это могло произойти в любом городе и любом районе.

- Белорусы участвовали каким-то образом в создании фильма?

- Да. Ваш соотечественник занимался в картине компьютерной графикой.

От себя добавим, что одним из продюсеров «Вторжения» является Вячеслав Муругов, в прошлом участник нашей легендарной команды КВН БГУ, а сейчас гендиректор СТС.

Кстати, в фильме несколько раз мелькает газета "Комсомольская правда" - именно через спецвыпуск нашего издания жителей Москвы предупреждают о надвигающейся опасности и о том, что на время нельзя пользоваться сотовыми телефонами, так как все разговоры подслушивают пришельцы. Правда, на москвичей это предупреждение не подействовало...

В Минских кинотеатрах «Вторжение» начнется 1 января 2020 года.

Бондарчук и Петров были в Минске в прекрасном настроении.

Бондарчук и Петров были в Минске в прекрасном настроении.

Интересные факты о картине: «Вторжение»:

• По словам создателей фильма, после «Притяжения», никто не думал, что к теме еще вернутся. Идея «Вторжения» родилась только через несколько месяцев после релиза «Притяжения».

• Всего было не менее 70 драфтов сценария. В какой-то момент создатели уже перестали вести им счет.

• Финал фильма переписывался как минимум 10 раз. И в итоге его переснимали в специально построенном в Москве бассейне под открытым небом.

• Чтобы снять все надводные и подводные сцены, Ирина Старшенбаум начала заниматься дайвингом за два месяца до съемок. Рекорд Иры – 15 съемочных часов в бассейне.

• Фильм снимали две съемочные группы. В среднем в первой насчитывалось порядка 200 человек, а во второй – минимум 80. Когда юниты соединяли для съемок самых сложных сцен, на площадке одновременно оказывались около 450 человек.

• Съемочные группы фильма в общей сложности преодолела почти 10 000 километров. Съемки велись в Будапеште, Калининграде, Москве и на Камчатке.

• Сложнопостановочные водные сцены фильма «Вторжение» снимали на «Origo Studios» под открытым небом в Будапеште.

• В павильонах рядом там тогда снимался новый «Терминатор: Тёмные Судьбы».

Закрытый показ "Вторжения" в Минске.

Закрытый показ "Вторжения" в Минске.

• Для съемок сцены погони на всю ночь в Москве был перекрыт почти целый квартал. Сцену общей сложности снимали на 8 камер и коптер, разделившись на две съемочных группы в Орликовом переулке в Москве и прилегающих улицах.

• Часть сцены погони за Юлей и Хэконом снимали на недостроенном участке Четвертого транспортного кольца Москвы, которое специально заполняли автомобилями.

• Александр Петров во «Вторжении» появится в необычном образе – таким зрители его еще никогда не видели. Первым идею Саши о его кардинальном изменении для роли поддержал Федор Бондарчук. Продюсеры же взяли паузу почти на сутки, но все же решили рискнуть и дали добро на такое смелое изображение Артёма.

• Полный грим Александра Петрова – с нарощенными волосами, татуировками и шрамами – занимал не менее трех часов.

• К актерской команде «Вторжения» присоединился Юра Борисов. Петров, Старшенбаум и Борисов уже снимались вместе в фильме «Т-34». Саша Петров рассказывает, что на съемочной площадке «Вторжения» Борисова встретили как родного.

• Юра Борисов пробовался на роль Хэкона в «Притяжении», которая позже досталась Риналю Мухаметову. Как говорит Юра, он представлял себе инопланетянина Хэкона «ну очень странным существом», потому и не был утвержден на роль.

• Герой Юры Борисова вырос из эпизодической роли с двумя фразами. Создатели фильма говорят, что пробы актёра были настолько удачны, что они решили расширить его роль до одной из главных в картине.

• По словам актёров, Фёдор Бондарчук – один из немногих режиссеров, которые лично звонит актерам с сообщением, что они утверждены на роль.

• Для съёмок фильма «Вторжение» Министерство обороны предоставило новейшие виды военной техники и оружия, в том числе испытательные образцы, которые только будут внедряться в производство. Например, беспилотный автомобиль, который использовали в съемках сцены в Лаборатории, скоро будет внедрен на крупных производствах для перевозки сотрудников.

• Одной из самых важных составляющих настоящего блокбастера Фёдор Бондарчук считает звук. Поэтому к работе над фильмом вновь присоединился Dave Whitehead, автор саунд-дизайна таких блокбастеров, как «Бегущий по лезвию 2049», трилогии «Хоббит», «Элизиум: Рай не на Земле» и, конечно же, «Притяжение».

• Над самыми сложными сценами с компьютерной графикой работали в несколько этапов: сначала их отрисовывали, а потом создавали своеобразный мультфильм и снимали кадры по нему, чтобы специалисты по компьютерной графике могли воплотить каждый кадр в точности так, как он задуман.

• Вселенная «Притяжения» разработана создателями очень точно - от цветов в этом мире до архитектуры. Каждый элемент одежды, даже у актеров массовых сцен, утверждался художниками. В этой Вселенной – своя погода. Некоторые сцены переснимали несколько раз, чтобы они не выбивались из общего решения – любимого режиссером и оператором состояния «низкое солнце».

Вторжение - официальный трейлер.

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