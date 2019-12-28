Артистка цирка и вокалистка победили в телешоу «Талент краiны-4»

Интрига четвертого сезона популярного шоу ОНТ раскрылась сегодня, 28 декабря.

В младшей группе победила Полина Болошенко из Орши. В финале Полина показала по-настоящему захватывающий номер: гимнастка крутила 20 хула-хупов одновременно и при этом кружилась в воздухе. Номер, кстати, изначально должен был быть без воздушных элементов. Но педагог девочки Светлана Равковская решила пойти ва-банк: обновленный номер подготовили за месяц. И, как видим, не зря!

В младшей группе победила Полина Болошенко из Орши.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда мы услышали, что дочка стала победительницей - перехватило дыхание! Радовались просто невероятно. А Полина даже пошутила: «А что вы не верили, что я одержу победу?» - смеется мама Полины Зоя Пучкова. - Дочка просто внешне скромная, молчаливая, но внутри она очень уверена в себе. Может до 2 часов ночи решать задачи пока не добьется результата. Полине ничего просто так не дается, но она очень трудолюбивая девочка.

Полина мечтала о победе и одержала ее!Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя Анастасия Жабко из Минска стала победительницей в старшей группе. У вокалистки была сильная конкуренция, но любовь Насти к джазу покорила сердца членов жюри. В финале участница исполнила I Don’t Mean A Thing одного из самых известных джазовых музыкантов XX века Дюка Эллингтона.

Анастасия обожает петь джазовые хиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Победа для меня оказалась неожиданной. Все финалисты были этого достойны, - скромничает Настя.- Мне кажется, наконец-то первое место отдали вокалисту, потому что жюри был близок джаз и его свобода. Я исполняла классический джаз - это и подкупило!

Настя призналась, что уже сейчас к ней поступило несколько предложений о сотрудничестве с оркестрами. Но победительница не любит много говорить о будущем, чтобы не спугнуть удачу. Кстати, вокалом с Настей занимается ее брат Глеб. Юная певица смеется, что с братом заниматься выгодно: всегда можно договориться о времени репетиции, попросить дополнительное занятие или при необходимости отменить встречу. К слову, Настя выросла в музыкальной семье: ее родители - хоровые режиссеры, а бабушка - поэтесса и композитор.

Впервые в истории конкурса победила вокалистка. Ее стала Анастасия Жабко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В финале канал ОНТ осуществил детские мечты всех финалистов: Полина получила долгожданный смартфон, а Анастасия - ноутбук. Сначала Настя просила электрогитару, но эту заветную мечту сразу после победы воплотили в жизнь ее родители.

Еще один звездным гостем оказалась очаровательная Аня Шаркунова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Одновременно с началом проекта на канале ОНТ на сайте «Комсомолки» стартовало онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат призы от партнера нашего конкурса компании SVEN - крутые геймерские наушники SVEN AP-G887MV. А также победителей ожидают призы от «Комсомолки». Абсолютно все полуфиналисты уже получили мощную портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (благодарим компанию ООО «ТрайдексБелПлюс» за предоставленные призы). Голосовать можно до 28 декабря (включительно), а имена победителей мы озвучим 29 декабря на сайте kp.by.