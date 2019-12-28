СЕГОДНЯ 22:292019-12-28T22:30:03+03:00Минск КП Беларусь В Минске прошло шествие Дедов Морозов. Посмотрите, как это было Для этого праздничного шествия в центре Минска перекрыли часть проспекта Независимости, а некоторые маршруты городского транспорта даже изменили свой маршрут [фото] Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК Фото: Павел МАРТИНЧИК