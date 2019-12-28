В Минске прошло шествие Дедов Морозов. Посмотрите, как это было

С Рождеством! До конца года в домах «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» – рассрочка на 10 лет

О преимуществах длительной рассрочки при покупке недвижимости долго рассказывать не нужно. Покупатели высоко оценили эту возможность, предоставленную компанией «Дана Холдингз». И с удовольствием ее используют!