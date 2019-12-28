2019-12-28T22:30:03+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске прошло шествие Дедов Морозов. Посмотрите, как это было

Для этого праздничного шествия в центре Минска перекрыли часть проспекта Независимости, а некоторые маршруты городского транспорта даже изменили свой маршрут [фото]
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