Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

28 декабря на украинском канале СТБ вышел суперфинал очень популярного музыкального проекта «Х-Фактор 10». Соревновались фактически два участника, Элина Иващенко и наш Георгий Колдун. Кроме того, в концерте приняли участие лучшие украинские артисты, получился настоящий праздник. В результате голосования, которое проводилось в интернете и с помощью смс в течение целой недели, победила 17-летняя Элина Иващенко, Наш Георгий Колдун, к огромному сожалению, на втором месте.

До сих пор наилучший успех в этом шоу показывал белорус Евгений Литвинкович – он стал участником суперфинала в 2012 и 2013 годах.

Заметим, что Георгий пытался пройти и в российский «Голос» - но там его срезали еще на этапе слепых прослушиваний – никто из судий не повернулся к нему. Хотя потом и сетовали – мол, как же так, не расслышали, а ведь «женщинам такой нравится».

А в Украине, как видим, не только расслышали, но и оценили. Надо признать, что огромная заслуга в этой победе его наставницы в проекте Ольги Поляковой, которая не только болела за Георгия всей душой, но и делилась своим опытом и энергией.

В суперфинале Георгий, как ни странно, спел песню Филиппа Киркорова «Снег».

Одним из первых Георгия поздравил брат Дмитрий Колдун: «Мой дорогой брат @geokoldun стал для меня не смотря ни на что победителем #xfactor Украина. Люблю и горжусь! Даешь #eurovision !!! Ура, ура, ура!».

Дмитрий явно намекает, что в этом году неплохо было бы отправить на "Евровидение 2020" Георгия Колдуна. Если не от Беларуси, то от Украины.

- Надо отоспаться сначала, очень вымотан проектом. А подаваться на "Евровидение" можно - только вопрос материала, - написал нам Георгий Колдун сразу по завершении шоу

Ну а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям! Несмотря ни на что.