2019-12-29T14:38:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Павел из Гродно, задержанный с кокаином в Непале: «Согласился на перевозку, чтобы купить ноутбук и учить программирование»

29 декабря состоялся второй суд над белорусами Павлом Васильевым и Алиной Алдошиной, которых задержали в аэропорту Катманду с наркотиками
Эвика ОТТО
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Молодые люди говорят, что не знали о содержимом курток. Фото: соцсети.Молодые люди говорят, что не знали о содержимом курток. Фото: соцсети.
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Сейчас молодые люди находятся в СИЗО в Непале. Напомним, 21-летних гродненцев, которые собирались лететь из Катманду в Гонконг, задержали 21 декабря. В их багаже обнаружили 6 килограммов кокаина, пакеты были зашиты в зимние куртки. Белорусы настаивают, что они не знали о кокаине и согласились провести вещи, думая, что внутри медицинские препараты.

Заказчиками выступали двое мужчин из Боливии – они тоже задержаны.

- Мы знали только то, что перевозим по четыре куртки с медицинскими препаратом, - рассказал «Комсомолке» Павел.

- Зачем вы взялись за эту работу?

- Я просто хотел купить хороший ноутбук для обучения программирования. В Гродно до этого работал в пиццерии.

Вместе с белорусами задержали двух мужчин из Боливии. Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Вместе с белорусами задержали двух мужчин из Боливии. Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Павел рассказал, что 29 декабря состоялся второй суд. Третий будет через 10 дней. Говорить о каких-либо итогах пока очень рано: по словам гродненца, ситуация прояснится через 2,5 месяца.

Павел и Алина содержатся в разных комнатах.

- С 4 дня до 11 утра мы находимся в СИЗО. Особых запретов нет: есть кровати, интернет, еда. Условия хорошие. Остальное время проводим в бюро по контролю наркотиков в Катманду (Narcotic Control Bureau), - рассказывает Павел.

Алина Алдошина также сообщила «Комсомолке», что 2 января вылетает в Катманду ее отец - первый заместитель начальника ОВД и начальник криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексей Алдошин.

С белорусским консулом задержанные еще не виделись, скорее всего, это произойдет в ближайшие дни. Девушка настроена оптимистично, но с журналистами общается не очень охотно.

- Кто-то пишет, что нам дадут 25 лет, кто-то, что пожизненное. Такой бред! Кто-то пишет, что мы работали курьерами на постоянной основе, хотя мы не были в курсе, что мы везем, - сказала Алина.

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