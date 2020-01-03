Мама 2-летней Лизы из Минска: «Дочке нужен откашливатель – она не справляется сама, сил не хватает»

Лиза родилась недоношенной - всего 850 граммов. К счастью, в годик она догнала сверстников по развитию. Казалось бы, все самое страшное позади. Малышка будет расти и радовать родителей. Но со временем Лиза ослабла. Ей диагностировали тяжелое генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию (СМА), которая приводит к тому, что ребенок становится инвалидом. И из-за этой страшной болезни девочка уже не ходит, не поднимается, не ползает и даже не садится.

- Проявление болезни у Лизы началось в феврале. После перенесенной вирусной инфекции дочка не смогла встать у бортика кроватки. Врачи ставили нам разные диагнозы, говорили обратиться к генетикам, при этом назначили лечение, которое противопоказано при СМА. Но в итоге нас все-таки направили на генетический анализ. Диагноз, увы, подтвердился, - рассказывает Екатерина, мама Лизы. - Что умеет дочка? Повернуться на бочок, лежа на спинке, а также переворачивается с животика на спину.

Мама Лизы открыла благотворительный сбор. Сейчас девочке нужен откашливатель, так как ей не хватает сил откашляться. Необходимый же аппарат поможет удалить скапливающуюся мокроту в легких. Дело в том, что застой мокроты может привести к пневмонии.

- Такой аппарат государство не предоставляет. Поэтому мы вынуждены сами его приобретать, - говорит Екатерина. - Из нужной суммы нам осталось собрать около 1200 рублей. Мы очень рассчитываем на помощь неравнодушных людей!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 Беларусбанка - г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП: 100325912; МФО: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY26AKBB31340000000810070000 в отделении 510/416, бессрочный.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY22AKBB31341000000520070000 в отделении 510/416, бессрочный.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY46AKBB31342000000470070000 в отделении 510/416, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Лисовская Екатерина Владимировна для лечения и приобретения оборудования для дочери Лисовской Елизаветы Андреевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37533) 326-50-32 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет).

Можно также перевести деньги на карту МТБанка Халва+. Номер карты: 5351 0412 8440 4660. Срок действия: до 07/22.

Контакты:

Екатерина, мама Лизы: (8029) 642-58-85.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».