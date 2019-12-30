«Автобус заносило на ровной дороге»: подробности ДТП под Псковом, где пострадали 24 белоруса

- Мы с мужем возвращались из Питера и видели эту аварию - автобус лежал на боку. Часа в три ночи мы проезжали место ДТП - там уже были машины МЧС и полиции, - рассказала «Комсомолке» Надежда. - Народ останавливался, чтоб узнать, чем помочь. Перед нами «скорая» забрала пострадавшего, и ещё три «скорые» неслись на место происшествия.

Напомним, ДТП произошло в 2.40 ночи на трассе Санкт-Петербург - Невель. Туристический автобус, который ехал из Беларуси на экскурсию в Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне было 52 человека, в том числе 4 ребенка. За рулем автобуса был 47-летний водитель. В УМВД РФ по Псковской области отметили, что водитель был трезв.

Помощь врачей понадобилась 24 пострадавшим, среди них и трое детей. Семь человек госпитализировали в Псковскую областную больницу, один пострадавший – в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Как сообщил зампред комитета здравоохранения Псковщины Денис Сачков, среди пострадавших - три девочки 13, 11 и 9 лет. В больнице находится и 13-летний мальчик, у него зафиксировали ушиб головы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию под личный контроль. Губернатор поручил принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать плохая погода – дорога была скользкой.

- Мой брат в ту ночь ехал по этой же трассе за рулем другого автобуса - он двигался из Кишинева. Было настолько темно и скользко, что он даже решил остановиться и подождать, пока не станет светлее. Потому что автобус заносило в сторону на ровной дороге, - рассказала «Комсомолке» Валентина. - А мне пришлось всем встречающим в Питере объяснять, что случилось.

После аварии тех, кому не понадобилась помощь врачей, разместили в гостинице «Балтхаус». Как рассказали нам в отеле, через несколько часов туристы отправились обратно в Беларусь.

- Перевозку организовала администрации Псковской области, - добавили в «Балтхаус».

Управление СК России по Псковской области проводит проверку.