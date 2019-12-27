Выходные в Минске 28 и 29 декабря: сотни Дедов Морозов и новогодние напитки со всего света

- Традиционное для Минска шествие Дедов Морозов и Снегурочек нынче состоится 28 декабря. Стартуют главные новогодние персонажи в 17.00 от пл. Независимости, пройдут по главному проспекту Минска до Октябрьской площади. Здесь у главной елки в 18.00 состоится музыкальная сказка «Новогодний звездопад». Это же представление можно будет посмотреть с 29 декабря по 5 января в 19.00 и 21.00.

- Приходите с детьми в Верхний город на пл. Свободы 28 декабря в 20.00. Здесь будет новогоднее представление «Волшебная шкатулка Деда Мороза». С 29 декабря по 5 января интерактивную новогоднюю постановку с участием профессиональных актеров и использованием современных технологий можно будет увидеть в 17.30 и в 20.00. Конечно, денег за просмотр не возьмут. Кстати, такое же представление было здесь и год назад.

- В пространстве Песочница (ул. Куйбышева», 45) до 29 декабря работает Рождественская ярмарка. В предстоящие выходные здесь будет много интересного. В первую очередь это проект «Коктейльная елка страны», миссия которого - познакомить минчан со всем разнообразием мировых горячих зимних напитков. Здесь же зимняя сцена в виде ретро-телевизора, где будет играть живая и электронная музыка. Гостей ждут также зимние развлекательные площадки и аттракционы, выставка ледяных фигур и файер-шоу, танцы, веселые Санта-Клаусы и национальные игры и забавы, детские мастер-классы. Время - с 12.00 до 22.00.

- 29 января с 12.00 до 19.00 последний день работы немецкой рождественской террасы в IBB Minsk (дворик Минского международного образовательного центра им. Й. Рау, что по пр. Газеты «Правда», 11). Здесь небольшой рождественский маркет, а в 15.00 запланированы мастер-классы по приготовлению грога. И не забывайте - рождественские ярмарки в Минске работают также на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Есть и новая площадка Art-Arena напротив ТЦ «Корона» по адресу ул. Кальварийская, 21.

Отправляемся за праздничным настроением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В Национальном центре современных искусств (пр. Независимости, 48) открылась выставка авторской куклы Панна Doll’я. Лучшие мастера Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья представили 150 своих работ в разных техниках: текстильные куклы и медведи, статичная экспозиция кукол и портретные работы. Отдельная экспозиция - проект кукол «ПАРФЮМЪ» 2 сезона конкурса «История Моды». До 1 февраля, среда – воскресенье, 12.00 – 20.00. Билеты: 5 – 10 руб.

- В Ботаническом саду 28, 29 декабря, а также 3-5 января с 11.00 до 14.00 специальная программа для детей. В программе – знакомство со страной «Лимонария» и экскурсия «Мандарин новогодний витамин», театрализованное представление «Все ли хвостики на месте?», хороводы у елки, новогодняя мастерская. Билеты: полный – 10 руб., льготный (студенты, пенсионеры, учащиеся) – 5 руб., дети с 2-х до 6-ти лет – 2 руб.

- На экспозиции «Время сказок» в Гостиной Владислава Голубка (ул. Старовиленская, 14) - авторские куклы, изделия из войлока, арт-объекты, коллекция портретных кукол «История в лицах» Агнесс Арагонской, графика «Небо живет в сердце каждой совы, а совы живут в небе» Варвары Медведевой. В рамках выставки 28 декабря в 12.00 мастер-класс Ирины Рожко «Рисуем мандалу будущего года» и 29 декабря в 11.00 Агнесс Арагонская расскажет и покажет, как сделать украшение из полимерной глины.