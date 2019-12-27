«Привезли мед, варенье, электрокардиографы, телевизоры»: Николай Лукашенко с одноклассниками поколядовали

Острошицко-Городокская средняя школа, в которой учится младший сын белорусского президента Николай Лукашенко, давно шефствует над домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов, расположенным в Минске на улице Ваупшасова.

26 декабря Николай вместе с другими школьниками в очередной раз приехал в интернат. Ребята подготовили выступление на тему Коляд с песнями и танцами. На сцену вышли традиционные герои - Медведь и Коза, а сам Николай в народном кафтане и с Рождественской звездой в руках исполнил роль колядовщика. Дети приехали с подарками, предварительно поинтересовавшись, что постояльцам интерната нужнее всего. Кроме меда, варенья и фруктов были подарены реабилитационные костюмы, портативные электрокардиографы, мини-холодильники и телевизоры.

Как передает БелТА, все это приобретено по поручению президента за счет спонсорских средств.