2019-12-27T13:15:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Привезли мед, варенье, электрокардиографы, телевизоры»: Николай Лукашенко с одноклассниками поколядовали

Праздник они устроили для своих подшефных - пенсионеров и инвалидов из дома-интерната
Виктор ПАЖИТОК
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Николай Лукашенко не в первый раз поздравляет постояльцев столичного дома-интерната с праздниками. Фото: стоп-кадр ОНТНиколай Лукашенко не в первый раз поздравляет постояльцев столичного дома-интерната с праздниками. Фото: стоп-кадр ОНТ
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Острошицко-Городокская средняя школа, в которой учится младший сын белорусского президента Николай Лукашенко, давно шефствует над домом-интернатом для пенсионеров и инвалидов, расположенным в Минске на улице Ваупшасова.

26 декабря Николай вместе с другими школьниками в очередной раз приехал в интернат. Ребята подготовили выступление на тему Коляд с песнями и танцами. На сцену вышли традиционные герои - Медведь и Коза, а сам Николай в народном кафтане и с Рождественской звездой в руках исполнил роль колядовщика. Дети приехали с подарками, предварительно поинтересовавшись, что постояльцам интерната нужнее всего. Кроме меда, варенья и фруктов были подарены реабилитационные костюмы, портативные электрокардиографы, мини-холодильники и телевизоры.

Как передает БелТА, все это приобретено по поручению президента за счет спонсорских средств.

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