2019-12-31T20:45:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Веселимся до утра, встречая 2020 год: как развлечь гостей в новогоднюю ночь

Простые способы для компании или семьи не заскучать у телевизора
Ирина ВЕТРОВА, Ирина ФИЛИНОВА
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Фото: Nine Köpfer on UnsplashФото: Nine Köpfer on Unsplash
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Казалось бы, все готово к празднику: елка наряжена, продукты куплены, наряды выбраны… Но это еще не все! Надо подумать о том, чем мы будем занимать гостей в волшебную ночь, ведь сидеть всю ночь перед телевизором скучно. И не важно, в какой компании вы будете отмечать праздник, всегда можно сделать так, чтобы было весело и взрослым, и детям.

Шарики с гелием

Помните, как в фильме «Ирония судьбы-2» герой Константина Хабенского менял голос с помощью шариков с гелием? Вы легко можете повторить этот фокус, чтобы развеселить гостей. Запаситесь такими шариками заранее. А чтобы проделать этот забавный трюк, выдохните воздух, вдохните гелий из шарика, а потом скажите что-нибудь – например, новогоднее поздравление.

Тосты по алфавиту

Вы напоминаете гостям, что праздничная ночь в самом разгаре, а кое-кто уже с трудом может вспомнить последнюю букву алфавита. Гостям предлагается наполнить бокалы и произнести новогодний тост, но с одним условием. Тот, кто говорит первым, начинает фразу-поздравление с буквы А, и далее по алфавиту. Например: А — Абсолютно счастлив выпить за Новый год! Б — Будьте бдительны, скоро Новый год! В — Выпьем за дам! Особенно весело, когда игра доходит до Г, Ж, П, Ы, Ь, Ъ. Кто придумал самую смешную фразу – тому приз!

Фотоколлаж

Если вы отмечаете праздник своей семьей, заранее распечатайте фотографии, на которых запечатлены ваши самые главные радостные события уходящего года, а вечером 31 декабря соберите из них коллаж и сделайте забавные подписи, а потом повесьте на стену.

Лотерея

В печенья или пирожки запекаются разные предметы (монетка, ключ, колечко и другие). Предложите взять гостям по одному печенью или пирожку. По тому предмету, который гости найдут у себя, будет зависеть, что их ждет в следующем году: ключ – квартира, монетка – богатство, колечко – свадьба.

Более простой вариант – взять открытки с забавными рисунками и перевернуть их лицевой стороной вниз. Пусть каждый гость выберет себе картинку, а потом вы все вместе обсудите, что кому принесет нарисованное изображение.

Подарки-сюрпризы

Попросите каждого гостя принести с собой небольшой подарок, заранее завернутый в яркую упаковку. На каждый подарок наклейте номерок, напишите столько же номерков на листочках бумаги, предложите вынуть из шляпы свой номер и вручите подарок-сюрприз.

Мобильные приложения

Раз мы с вами живем в эпоху гаджетов, почему бы не использовать их для развлечений в новогоднюю ночь? Используйте мобильные приложения для телефона, которые позволяют снимать фото и видео, меняя при этом внешность человека по принципу кривого зеркала. И взрослые, и дети отлично повеселятся. Одно из бесплатных приложений для iphone называется Crazy photo effects booth, для андроид - Crazy Helium Video Booth.

Снимайте фото и видео

Тут всё зависит от вашей фантазии: например, можно заранее придумать вопросы или забавные задания для гостей и записать их на видео для семейного архива. А еще можно фотографироваться всей семьей возле елки каждый год, причем в одних и тех же позах, и делать такой традиционный семейный портрет. Спустя много лет вам будет интересно посмотреть эти снимки.

Настольная игра

«Alias» (или «Скажи иначе») – это веселая настольная игра, в которой нужно объяснить другими словами разгадываемое слово, написанное на карточке. Игра ведётся на время: чем больше слов сможет отгадать команда, тем больше очков она получит. Проходят такие игры всегда очень азартно, увлекают всех – и детей, и родителей, и бабушек с дедушками. Принесите такую игру в качестве новогоднего подарка, и у вас есть все шансы засидеться до утра, отгадывая слова!

Старые добрые фанты

А давайте вспомним игру в фанты? Гости пишут на листках бумаги шуточные задания – например, поздравить соседа с Новым годом, станцевать твист или выйти на улицу и пригласить прохожего на бокал шампанское.

Благодарим за помощь в подготовке материала fishka.by, club-drug.ru

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