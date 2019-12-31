Приметы-2020: желание загадывайте, стоя на стуле, а листочек спрячьте в бутылку!

1. Сожгите листок с желанием Это самый популярный способ. Возьмите листок бумаги и напишите свое пожелание. Под бой курантов 31 декабря подожгите его, и оставшийся пепел бросьте в фужер с шампанским. После того, как часы пробили 12 часов ночи - пейте все до дна.

2. Встаньте на стул На стул вставайте тогда, когда куранты бьют 12. Считается, что этот момент наполнен особой магической энергией. Загадайте желание и представьте себя там, где эта мечта уже сбылась. Ну, например, хотите вы купить квартиру. Мысленно нарисуйте, как возвращаетесь с работы в собственный дом. Или, скажем, мечтаете о повышении в должности? Вообразите себя начальником. В общем, развивайте свою фантазию до тех пор, пока не настанет Новый год.

3. Напишите письмо Деду Морозу Думаете, Дед Мороз исполняет только детские желания? Ничего подобного! Никогда не забывайте, что чудеса случаются с теми, кто в них верит. Берите бумагу и смело пишите то, о чем мечтаете. Прямо по пунктам. Затем положите послание в красивый конверт и спрячьте в укромное место на целый год. На следующие праздники прочитайте все, о чем просили доброго волшебника. Уверены, вы будете приятно удивлены.

4. Положите записку в пустую бутылку Дождитесь, когда гости выпьют шампанское. Заберите у них пустую бутылку и опустите в нее листок со своими пожеланиями. Кроме того, повторите про себя все то, о чем написали и дуньте в горлышко. После этого легким движением руки закупорьте бутылку пробкой и спрячьте в шкафу. Говорят, исполнится. Люди проверяли.

5. Спрячьте желания под подушку Ну, а этот способ для тех, кто уже весело отпраздновал Новый год и собирается лечь спать. Заранее напишите на 12 листочках 12 своих заветных желаний. Положите их под подушку. Как только вы проснетесь 1 января – вытащите первую попавшуюся бумажку. Вот то, что на ней написано – сбудется обязательно.

6. Зажгите бенгальские огни Возьмите бенгальский огонек, зажгите его с первым ударом часов и загадайте желание. Своими искрами он как бы «распылит» ваше желание для скорейшего его осуществления. Сгоревший бенгальский огонь сохраните до тех пор, пока желание не исполнится.

7. Украсьте дом символом вашего желания С чем бы ни было связано ваше самое большое желание - ему всегда можно придумать символ. Мечтаете выйти замуж? Сделайте своими руками куколку-невесту и украсьте ею елку. Хотите съездить на Мальдивы? Морская звезда станет отличным символом вашей будущей поездки. Так вы конкретизируете желание и приблизите его исполнение.

8. Загадайте желание на пламя свечи Заранее купите или сделайте сами красивую новогоднюю свечу. И ровно в полночь зажгите ее, загадайте над пламенем желание и оставьте гореть. Еще вариант - написать желание иголкой прямо на воске. Если свеча догорит до конца - оно обязательно исполнится.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Желание исполнилось, когда перестала о нем думать

Мы решили раскрыть вам несколько способов, которые помогли нам исполнить свои желания. Попробуйте и вы, а вдруг и у вас сбудется?

Космическая служба заказов

Вы считаете, что делать космические заказы Вселенной - полный бред? А у меня лично эти заказы исполнялись, и причем не один раз. Однажды такое сложное желание исполнилось и в таких подробностях, что не верить в этот способ просто не могу. О самих желаниях рассказывать не буду, это все-таки очень личное, а вот о самой методике - охотно.

Суть в следующем: нужно четко сформулировать, чего ты хочешь, мысленно отослать этот заказ во Вселенную и больше о нем не думать, выбросить из головы. Делать такие заказы надо с легким сердцем и детским доверием. Чем легче и «несерьезнее» вы относитесь к «Космической службе заказов», тем быстрее исполняется желание, особенно если это «пробный заказ», которому вы не придаете большого значения. Нужно просто выплеснуть энергию вовне – ХОЧУ ЭТО! И все, забыть. А вот когда вы о чем-то постоянно думаете, опасаетесь, сомневаетесь – в результате ничего не получается.

«Обживитесь» в своем желании

Этот способ похож на предыдущий, но все же это другая методика. Здесь важно правильно сформулировать желание в настоящем времени, как будто оно уже выполнилось. И «обживаться» в нем.

Вот реальная история. Моя знакомая никак не могла найти попутчицу для поездки в отпуск, все подруги отказались - у кого денег не было, у кого времени... Но девушка не сдавалась. В течение недели каждый день она представляла по дороге на работу, как она нежится на пляже, как солнышко греет, море голубое-голубое перед глазами... И тут подруге, у которой денег не было, неожиданно привалила премия и как раз в той сумме, что нужна для поездки!

Другая история. Девушке очень хотелось купить новые духи, а денег катастрофически в этот момент не было. Однако стоило только реально представить аромат любимых духов, как деньги появились из ниоткуда. В воскресенье неожиданно позвонили из одного банка на мобильник и пригласили зайти за той суммой, что требовалась на покупку. Оказалось, что три года назад девушка переплатила по кредиту и ей собрались деньги вернуть!

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА:

Валентина Шелкова, психолог:

- Слово «загадывание» не совсем верно. Попробуйте сформулировать свою мечту и начинать двигаться в этом направлении. Если человек четко знает, чего хочет, он вкладывает энергию, что-то делает для этого. Тогда желания сбываются. Если же образ желаемого нечеткий, и человек сомневается, то ли хочет, то ли нет, - это как тащить за собой ненужный тяжелый чемодан на пути к мечте. Однако, безусловно, чудеса бывают. Но, как правило, нечасто и не просто так.