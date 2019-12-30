Дмитрий Кохно: Нескучный Новый год - это когда ночью заезжаешь ко всем друзьям!

«Ежедневный фэншуй на елке - забота Платона»

- Нашему сыну Платону уже почти два года. А с появлением ребенка не только увеличивается количество счастья и смеха в доме, но и появляется традиция встречать Новый год дома. Время шумных вечеринок в барах, ресторанах и ночных клубах прошло, - улыбается ведущий. - После появления сына мы с женой Надей стали чаще приходить на центральные площади и массовые мероприятия - бываем где-то в городе минимум раз в неделю, хотим показать Платону праздничную иллюминацию и весь новогодний антураж, который, на мой взгляд, с каждый годом в Минске становится все лучше. Если бы еще вместо стеклянных киосков и палаток стояли деревянные ларечки, а в них варили глинтвейн и продавали новогоднюю ярмарочную еду и подарки… Надеюсь, мы и к этому придем.

В этом году мы впервые собираемся познакомить сына и Деда Мороза - у Платона для этой встречи и забавный костюм лесного эльфа приготовлен. Кстати, я когда-то работал Дедом Морозом и поздравлял с Новым годом огромное количество детей. Поэтому, возможно, по традиции всех отцов наряжусь в шубу и приду к себе домой поздравить близких!

Дмитрий признался, после появления Платона ему хочется встречать Новый год дома.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В доме Дмитрия уже стоит нарядная елка, вокруг - игрушки Платона. Сын телеведущего уже успел освоиться с включением и выключением огоньков на елке и по просьбе папы или мамы с удовольствием зажигает гирлянду.

- Теперь на нашей елке игрушки сохраняют первоначальное местоположение только в метре от пола - Платон каждый день наводит порядок и снимает все игрушки с елки, - улыбается Дмитрий. - Куда-то их уносит, потом снова приносит. И всегда видно, с какого края елки сын решил заняться новогодним фэншуем!

- Помню, вы рассказывали, что раньше наряжали елку с помощью своих медалей за спортивные победы. Эта традиция не сохранилась?

- Да, я много лет украшал елку своими медалями за победы в волейболе и бильярде, но теперь все мои награды живут в квартире моих родителей - для них выделено специальное место. Так что в этом году у нас живая елочка с традиционными игрушками и гирляндами. Кстати, мой совет читателям «Комсомолки»: когда вы выбираете новогоднее дерево, помните, что прекрасная голубая ель и красивая пихта не пахнут! А мне кажется, елка обязательно должна пахнуть хвоей, чтобы создавать праздничное настроение.

Сейчас Дмитрий – желанный гость дорогих корпоративов. Фото: личный архив

«В какой-то момент отодвинем оливье и начнем тест на взаимопонимание»

- Дмитрий, с учетом того, что вы обычно проводите немало новогодних корпоративов, к 31 декабря не пропадает ли ощущение праздника?

- Да, уже 10 лет я работаю практически во все праздничные дни календаря. Сначала шок - как так? - потом быстро привыкаешь. И на самом деле, все наоборот: из-за того что я часто работаю в праздники, у меня появилось умение создать праздничное настроение в любой день года! Последние пять лет я не встречал Новый год дома, но сейчас у меня маленький сын, и я обязательно буду рядом с ним 31 декабря. Позовем моих и Надиных родителей, с которым успели в этом году слетать отдохнуть на море. И такой же отличной компашкой мы соберемся в Новый год, чтобы хорошенько повеселиться.

- Как будете развлекать гостей?

- Думаю, включим телевизор - все-таки это традиция, но даже не важно, будет ли включен звук. Займемся мы не просмотром новогодних огоньков, а играми. У меня есть любимая настольная игра - Alias, или «Скажи иначе» (цена от 18 до 37 рублей в зависимости от версии. - Ред.). Это игра, в которой очень быстро, пока пересыпаются песчинки в игровых песочных часах, надо объяснить своей команде выпавшее слово, не называя его и однокоренные ему. Эта игра - отличный тест на взаимопонимание близких людей, на умение понять друг друга с полуслова. В нее легко могут играть 8 человек и хохотать весь вечер, она реально делает праздник ярче. В какой-то момент мы отодвинем оливье и селедку под шубой, перельем шампанское в бокалы без ножек и будем веселиться, играя в Alias.

Я вообще большой поклонник настольных игр, у меня есть классная бизнес-игра CashFlow («Денежный поток») и даже «Монополия» по мотивам «Игры престолов» - одного из моих любимых сериалов. Кстати, еще в студенчестве друзья ходили ко мне посмотреть, как выглядят настольные игры, которые стоят по 50 - 100 долларов - их мне привозили из-за границы. Даже мое самое лучшее и теплое воспоминание детства связано с игрой - с тем, как мой дедушка играл со мною в шахматы… Думаю, как только Платон станет чуть взрослее, обязательно научу его играть в шахматы. Надеюсь, он будет меня обыгрывать!

Еще 11 лет назад будущий звездный ведущий подрабатывал Дедом Морозом. Фото: личный архив

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- Как профессиональный ведущий дайте совет, как увлечь детей разных возрастов в новогоднюю ночь.

- Когда я был маленьким, и мы собирались нашей большой семьей на праздники, детей было человек семь, причем от 3 до 12 лет. И мои старшие двоюродные сестры делали для нас, малышей, квест-комнату со страшилками. Помню как сейчас: заходишь в комнату, там сделана палатка, играет музыка, горят свечи, тебе завязывают глаза и таинственным голосом говорят: «Иди вперед! Дотронься…». И ты начинаешь трогать, а там тюбик с выдавленной зубной пастой или паук из резины, но ты же этого точно не знаешь - масса эмоций! Эта комната была очень похожа на детский «Форт Бойяр». Очень круто! Конечно, с детьми можно сыграть в крокодила, показывая пантомиму к загаданному слову, - это беспроигрышная классика. Сам обожаю эту игру! А вот твистер не люблю, и в Новый год играть не советую – слишком много оливье, - смеется Дмитрий.

Хороший вариант для большой компании, где собираются несколько семей, - устроить конкурс новогодних представлений. Каждая семья готовит костюмированный номер на заданную тему, а потом все тайно голосуют за своего фаворита. Здесь будут вовлечены и дети и родители.

- А что посоветуете для интеллектуальной компании без детей?

- Есть специальные сайты, где можно заранее создать викторину, а потом через мессенджеры разослать всем присутствующим задания - например, можно сделать викторину на тему новогодних традиций в разных странах. Отвечать можно на скорость, а для победителя подготовить небольшой подарок. Еще вариант - сыграть в детективов или полицейских на игровой приставке: например, в игру «Скрытая повестка» для Play Station. Это командная игра, где участники вместе принимают решения, чтобы расследовать запутанное дело. Здесь нужно проявить настоящую смекалку - как раз пища для ума!

Для малыша Платона родители подготовили новогодний наряд – костюм эльфа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А какой Новый год запомнился вам больше всего?

- Когда я работал Дедом Морозом, и за вечер и новогоднюю ночь у нас было более 10 заказов. Помню, как под бой курантов мы выпили по глотку шампанского в одном из ресторанов на проспекте Победителей и снова помчались выступать. Выезжаем, а центр города перекрыт - у стелы салют! Подъезжаем к сотруднику ГАИ, я в костюме Деда Мороза, в бороде, бровях, шапке, прошу: «Нам очень надо поздравить людей!» И только наш автомобиль пропускают… Представьте, мы с моей напарницей-Снегурочкой едем по пустому проспекту, а над нами - вспышки новогоднего салюта! Воспоминания - до мурашек... Так что мой совет тем, кто не хочет скучного праздника у телевизора: садитесь за руль (трезвыми!) или путешествуйте общественным транспортом, который будет ходить всю ночь, - и постарайтесь поздравить максимальное количество друзей, пусть даже просто мандаринами и бенгальскими огнями!