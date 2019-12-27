Джаз, Паганини и полеты на воздушных петлях: что нас ждет в финале шоу «Талент краiны»

В этом сезоне создатели шоу решили воплотить детские мечты всех финалистов. Только в эфире ОНТ вы узнаете, кто получил в подарок смартфон, балетную пачку, гитару и даже синтезатор. Напомним, что в телеконкурсе «Талент краiны» будет два победителя: из старшей и младшей групп.

Анастасия ЖАБКО

Вокалистка Анастасия Жабко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летняя вокалистка из Минска поразила всех в отборочном концерте джазовой импровизацией (имитировала голосом звучание музыкальных инструментов). Анастасия далеко не новичок в конкурсах. В 2016 году она завоевала Гран-при детского музыкального конкурса на «Славянском базаре в Витебске», а также участвовала в национальном отборе детского «Евровидения-2019». В финале участница споет I Don’t Mean A Thing одного из самых известных джазовых музыкантов XX века Дюка Эллингтона.

Мария ЖИЛИНА

Вокалистка Мария Жилина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телезрители наверняка могут вспомнить 14-летнюю артистку Марию Жилину не только по шоу «Талент краiны». Мария уже четыре раза участвовала в нацотборе на детское «Евровидение» - этот год был ее последним шансом на детском конкурсе, но, к сожалению, Мария не прошла. В «Талент краiны» Маша тоже участвует во второй раз. В прошлом сезоне талантливая исполнительница дошла только до полуфинала. Упорству Марии можно только позавидовать!

Екатерина ТУЖИЛИНА

Танцовщица Екатерина Тужилина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

12-летняя минчанка - одна из самых сильных танцовщиц этого сезона. И зрители, и члены жюри в восторге от выступлений Екатерины. Девочка занимается танцами с 6 лет: причем 6 раз в неделю по несколько часов. Катя мечтает стать профессиональным хореографом. И для этого у нее есть все данные: в 2018 году участница «Талента краiны» стала чемпионкой мира по шоу-денсу (в категории «Дети») - чемпионат проводился в Чехии. В финале Катя обещает удивить хореографическим номером национальной тематики «Спадчына».

Глеб КОРЖОВ

Гитарист Глеб Коржов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые в истории телеконкурса участвует гитарист! 13-летний Глеб из Бобруйска в своем возрасте владеет инструментом как взрослый профессионал. Это подкупает и зрителей, и жюри. Чтобы добиться мастерства, Глеб разучивает программу студентов музыкального училища и часто участвует в концертах. Для финала он выбрал произведение Владимира Дубновицкого «Жайворонок».

Дарья ЛАППО

Воздушная гимнастка Дарья Лаппо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

15-летнюю Дарью уже называют будущей звездой воздушной акробатики. Юная гимнастка работает в направлении «воздушная петля»: даже одна техническая ошибка может привести к серьезным последствиям. В номера Дарья включает 3 - 4 обрыва на полотнах, номер считается повышенной сложности уже с одним - двумя.

София КИСЕЛЕВА

Вокалистка София Киселева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

6-летняя София поет с двух лет! Малышка подражала артистам, слушая клипы. Родители заметили талант девочки и отдали ее петь в ансамбль, а уже через полгода София занялась сольной карьерой. К телешоу девочку готовила известный преподаватель Светлана Стаценко. В финале малышка исполнит песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Марья ЕРАШЕВИЧ

Балерина Марья Ерашевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

10-летняя Марья - универсальный танцор. В одном из концертов Марья блестяще показала себя в современном танце, но девочка все-таки мечтает стать балериной. Поэтому в финале девочка покажет вариацию из балета «Фея кукол» композитора Йозефа Байера.

Николай АЛЕШКО

Пианист Николай Алешко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

8-летний Коля из Минска уже сам пишет вариации произведений Паганини, Баха, Моцарта. Он чувствует музыку не по годам. Юному пианисту талант передался от прадедушки, которому в этом году исполнилось 100 лет. Прадедушка - преподаватель музыки - будет поддерживать Колю в финале шоу.

Полина БОЛОШЕНКО

Гимнастка Полина Болошенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полине всего 10 лет, 5 из них она занимается в цирковой студии. Несмотря на то, что девочка миниатюрная, характер у участницы боевой: Полина даже не сомневалась, что пройдет в финал «Талента краiны». В финале Полина покажет по-настоящему захватывающий номер: гимнастка будет крутить 20 хула-хупов одновременно и при этом кружиться в воздухе.

Кирилл АНЦУХ

Мальчик-калькулятор Кирилл Анцух.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За кулисами проекта 6-летнего Кирилла любя называют мальчик-калькулятор. И это неспроста: ребенок может с легкостью умножить, разделить, отнять и сложить в уме двухзначные или трехзначные числа быстрее калькулятора! Но на конкурсе «Талент краiны» Кирилл еще одновременно читает стихи. В финале Кирилл будет читать стихи и складывать и вычитать уже двухзначные числа с интервалом в две секунды. Трехзначные - с интервалом в 1,6 секунды. Будет и интерактив с жюри на умножение.

КСТАТИ

Одновременно с началом проекта на канале ОНТ на сайте «Комсомолки» стартовало онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат призы от партнера нашего конкурса компании SVEN - крутые геймерские наушники SVEN AP-G887MV. А также победителей ожидают призы от «Комсомолки». Абсолютно все полуфиналисты получают мощную портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (благодарим компанию ООО «ТрайдексБелПлюс» за предоставленные призы). Голосовать можно до 28 декабря (включительно), а имена победителей мы озвучим 29 декабря на сайте kp.by.

ОНТ

«Талент краiны»

сб / 17.45