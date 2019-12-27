На счетах в банках Беларуси у женщин денег в два раза больше, чем у мужчин

Национальный банк страны обобщил статистику депозитов 23-х белорусских коммерческих банков. К слову, всего в Беларуси их действует 24, но в отношении ТК Банка до 1 января наступающего года действует запрет на привлечение вкладов.

Всего на 1 октября 2019 года белорусы накопили на своих депозитных счетах 17,89 миллиарда рублей в эквиваленте. Однако 72,9% из них (6,28 миллиарда долларов, или 13,04 миллиарда рублей в эквиваленте) приходится на срочные депозиты в иностранной валюте. В белорусских рублях накоплено куда меньше - 4,85 миллиарда (27,1%).

Средний вкладчик (а Нацбанк считает таковым физическое лицо, имеющее один вклад в банке в любой из валют) накопил к 1 октября текущего года 9,51 тысячи рублей. При этом средний депозит в белорусских рублях достиг 4,93 тысячи рублей, а в других валютах он составляет 6,78 тысячи долларов США в эквиваленте.

Нацбанк проанализировал также гендерные и возрастные характеристики вкладчиков. Оказалось, что белорусские женщины накопили в банках почти в два раза больше мужчин: 11,18 млрд руб. (62,5% от всех вкладов) против 6,71 млрд (37,5%). Хотя средний мужчина-вкладчик разместил в банках больше денег, чем женщина (11,55 тысячи рублей и 8,59 тысячи соответственно), просто мужчин, по статистике, меньше, чем женщин, да и живут они меньше.

Самым популярным у белорусов-вкладчиков является Беларусбанк, доля которого на депозитном рынке страны близка к половине - на 1 октября она составляла 47,1%. В топ-5 также входят Белагропромбанк (17,7%), Банк БелВЭБ (5,2%), Белинвестбанк (4,5%) и БПС-Сбербанк (4,3%).

Суммировав все результаты анализа Нацбанка, получаем законченные портреты среднестатистических вкладчиков. Это женщина в возрасте старше 55 лет, которая накопила на депозите 8,33 тысячи рублей в эквиваленте, а также мужчина от 26 до 60 лет, вклад которого составляет 11,42 тысячи. При этом свои деньги они хранят в Беларусбанке, предпочитая делать это на безотзывном депозите и в валюте.