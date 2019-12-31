2019-12-31T20:45:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Новогодний стол, как в «Иронии судьбы» сейчас обошелся бы в 131 рубль: смотрим киноклассику с калькулятором

В меню - заливная рыба, сосиски с картошкой и персики под водку
Елена АРАКЕЛЯНОльга ШУМАНСКАЯ
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По фразе «какая гадость эта ваша заливная рыба» можно четко опознавать всех, кто родился в СССР. Иностранцы не поймут, а свои даже с большого бодуна сообразят, о чем это. Фото: Кадр из фильмаПо фразе «какая гадость эта ваша заливная рыба» можно четко опознавать всех, кто родился в СССР. Иностранцы не поймут, а свои даже с большого бодуна сообразят, о чем это. Фото: Кадр из фильма
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«Комсомолка» вспомнила главные киноленты разных эпох, посвященные любимому многими празднику. По ним можно проследить, как с каждой эпохой менялись традиции и меню новогоднего стола. И, возможно, вы удивитесь, но шире и разгульнее всего отмечали в лихие девяностые.

По фразе «какая гадость эта ваша заливная рыба» можно четко опознавать всех, кто родился в СССР. Иностранцы не поймут, а свои даже с большого бодуна сообразят, о чем это. Тем не менее традиционное меню новогоднего стола менялось от эпохи к эпохе. Что во всей красе отражено в популярных фильмах разных лет, где сюжет так или иначе связан с празднованием наступающего Нового года. Мы решили вспомнить самые культовые кинозастолья, а заодно прицениться: в какую сумму обошлась бы такая гулянка сейчас?

Ориентировочно наше застолье рассчитано на 4 - 5 человек. Но, конечно, с учетом того, что точно предусмотреть количество участников празднества обычно сложно. Под Новый год ведь всякое случается. Кто-то оказывается за столом совсем не там, где предполагал. А на кого-то сваливаются неожиданные гости. О чем и любимые фильмы свидетельствуют.

«Карнавальная ночь» (1956)

В самом начале хрущевской оттепели гуляли весело и от души. Шампанское в фильме льется рекой. «Советское», конечно же. На столах также можно различить вино белое и красное и коньяк. Закуски - не то чтобы роскошные, но обильные. Из изысков - оливье с языком (сейчас-то все больше туда колбасу кладут). На десерт - пирожные и торт.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

МЕНЮ

«Советское шампанское» (3 бут.) – 18 руб.

Коньяк отечественный (1 бут. по 0,5) – 15 руб.

Вино (2 бут.) – 20 руб.

Минералка (3 бут. по 0,5) - 1,65 руб.

Яблоки, груши, апельсины, виноград (по кг) - 13,67 руб.

Селедка под шубой (сельдь – 350 г, яйца- 2 шт., картофель – 400 г, лук репчатый – 100 г, свекла – 300 г, морковь – 200 г, майонез – 300 г) – 6,63 руб.

Винегрет (Зеленый горошек -250 г, свекла – 600 г, картофель – 400 г, квашеная капуста – 300 г, маринованные огурцы - 400 г, лук – 100г, подсолнечное масло) - 5,45 руб.

Оливье с языком (говяжий язык – 500 г, огурцы маринованные - 400 г, зеленый горошек – 380 г, яйца куриные – 4 шт., картофель – 500 г, лук – 100 г, морковь – 200 г, майонез – 200 г) - 16,49 руб.

Курица с рисом (2 кг курятины, 500 г риса) - 10,6 руб.

Торт – 15,29 руб.

Итого: 122 рубля 78 копеек

«Ирония судьбы» (1975)

Стол, который накрыла Надя, - наверное, самый, по понятиям нашей страны, классический. Недаром уже много лет россияне готовят новогодние кушанья именно под «Иронию судьбы». Стоит ли удивляться, что мы не представляем себе праздника без оливье и заливной рыбы, даже несмотря на то что в фильме она названа «гадостью».

Кадр из фильма

Кадр из фильма

МЕНЮ

Советское шампанское (3 бут) – 18 руб.

Коньяк отечественный – (1 бут. по 0,5) – 15 руб.

Мускат белый («Массандра») – 15 руб.

Шпроты (175 г) – 2,79 руб.

Яйца под майонезом ( яйца - 5 шт, лук- 50 г, майонез – 50 г) - 1,57 руб.

Копченая колбаса (500 г) – 9,60 руб.

Апельсины (1 кг) – 3 руб.

Заливная рыба (осетрина – 1 кг, морковь -125 г, лимон – 120 г, лук – 50 г, яйца – 2 шт, зелень, специи) - 39,7 руб.

Ростбиф (говядина – 1 кг) – 10,75 руб.

Оливье (колбаса вареная 300 г, огурцы маринованные – 400 г, зеленый горошек – 380 г, яйца куриные – 4 шт. майонез -200 г, картофель – 500 г, лук – 100 г, морковь – 200 г) – 9,55 руб.

Селедка под шубой (сельдь – 350 г, яйца- 2 шт., картофель – 400 г, лук репчатый – 100 г, свекла – 300 г, морковь – 200 г, майонез – 300 г) – 6,63 руб.

Итого: 131 рубль 59 копеек

«Старый Новый год» (1980)

Праздничное меню в этом фильме, по нынешним понятиям, очень своеобразное. На столе стоят, например, сосиски и картошка. А вы уже забыли времена, когда в дефиците были даже самые простые продукты, пресловутые сосиски «выкидывали» и за ними надо было давиться в очереди? Вот то-то же.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

МЕНЮ

Шампанское (1 бут) – 6 руб.

Вино (2 бут) – 20 руб.

Водка (3 бут) – 21 руб.

Лимонад «Байкал» (3 бут) - 3,9 руб.

Картошка (1,5 кг) – 0,9 руб.

Сосиски (1 кг) – 3,29 руб.

Жареное мясо (говядина 1 кг) – 13,99 руб.

Копченая колбаса (400 г) – 7,68 руб.

Винегрет (Зеленый горошек -250 г, свекла – 600 г, картофель – 400 г, квашеная капуста – 300 г, маринованные огурцы - 400 г, лук – 100 г, подсолнечное масло) - 5,45 руб.

Итого: 82 рубля 21 копейка

«Операция «С Новым годом!» (1996)

Тут уже рекой льется водка. В том числе и через капельницу. Шампанского, впрочем, тоже у героев целая батарея. И не «Советского» (на дворе вторая половина 90-х!) - в кадре постоянно мелькают бутылки итальянского игристого Mondoro Asti. Запивают его - нет, не пивом. В больницу привезли много-много ящиков Red Bull (энергетический напиток).

Закусывают герои в основном фруктами, целой горой персиков - зимой это явно символ того, что жизнь удалась. А еще, заметим, на столе появились любимые ныне бананы, которых в предыдущих фильмах не было.

Столько пить, как герои фильма, все же не будем - но пропорции напитков и закуски попробуем сохранить.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

МЕНЮ

Игристое Mondoro Asti (3 бут.) – 91 руб.

Коньяк армянский (в фильме марочный типа «Ахтамар» 1л.) – 101,52

Водка (3 бут) - 21

Red Bull (ящик 24 банки по 0,25 л) – 83,76 руб

Ананасы, бананы, персики, виноград, яблоки (по 2 кг) – 35,21 руб

Шоколадные конфеты (2 коробки по 125 г) – 9 рублей

Итого: 341 рубль 49 копеек

«Ёлки» (2010)

Столов, отражающих все разнообразие нулевых, в фильме показано много. Кто-то под Новый год ест и в «Макдоналдсе». Но мы возьмем наиболее классический вариант - тот самый стол, за которым одна из героинь пытается загадать свое новогоднее желание: «Найти мужа, который бы на руках носил».

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Меню

Шампанское (3 бут) – 18 руб.

Вино красное (1 бут) – 10,55 руб.

Водка (2 бут по 0,5)- 14 руб.

Коньяк импортный (1 бут. по 0,7) – 35,53 руб.

Минералка (3 бут по 0,33) – 6,75 руб.

Апельсины, яблоки, виноград (по 1 кг) - 10,13 руб.

Мандарины (2 кг) - 6,45 руб.

Салат мимоза (картофель – 500 г, яйца куриные – 4 шт., рыбные консервы (банка 200 г), свекла – 300 г, морковь – 200 г, майонез – 200 г) – 5,1 руб.

Селедка под шубой (сельдь – 350 г, яйца- 2 шт., картофель – 400 г, лук репчатый – 100 г, свекла – 300 г, морковь – 200 г, майонез – 300 г) – 6,63 руб.

Оливье (колбаса вареная 300 г, огурцы маринованные – 400 г, зеленый горошек – 380 г, яйца куриные – 4 шт. майонез -200 г, картофель – 500 г, лук – 100 г, морковь – 200 г) – 9,55 руб.

Мясные нарезки (1,5 кг) – 30 руб.

Итого: 152 рубля 69 копеек

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