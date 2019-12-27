2019-12-27T16:00:05+03:00
Досуг
КП Беларусь

Филипп Киркоров выступит в 4 городах Беларуси с грандиозным шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ

Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В ноябре 2020 года Филипп Киркоров привезет в Беларусь свое легендарное шоу #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ. Этот проект поражает своим масштабом и сложностью. В каждом номере зрители увидят совершенно новую историю со своей внутренней драматургией.

Чтобы шоу увидело свет, над ним работала команда профессионалов. Автором проекта стал театральный режиссёр Франко Драгоне, который в течение многих лет работал над постановками легендарного «Cirque du Soleil» и концертами для Селин Дион. Для воплощения задумки Франко Драгоне задействовал 96 специалистов из разных стран.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Над постановкой работал хореограф Майкла Джексона и Кайли Миноуг Тино Теста из США. Декорационным оформлением занимался архитектор Маркос Виналь (Бельгия), художником по свету стал Лоран Лорти из Франции. Автор аранжировок и музыкальный директор - француз Иван Кассар, а сценический гардероб артиста и балета сочетает в себе самые трендовые коллаборации H&M x MOSCHINO, Giambattista Valli, а также специально разработанные коллекции от Dolce&Gabbana Alta Sartoria и наряды от российского кутюрье Валентина Юдашкина. Лидеры мировой моды специально под шоу создали эксклюзивные вещи.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

«Я сам себе хит»

Хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» стал главным музыкальным событием 2018 года. Он задал новый вектор в творчестве артиста. А сам Филипп утверждал, что переплюнуть сам себя уже не сможет. с Егором Кридом и трек «Цвет настроения чёрный», клип на который собрал более 130 000 000 просмотров на YouTube, окончательно закрепил за Филиппом статус «Короля хайпа».

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 15 ноября, 19:00

ГДЕ: Минск-Арена

ЦЕНА ВОПРОСА: от 50 BYN. Билеты на AllStars.by, у билетных операторов и в кассах города

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 650 11 33

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