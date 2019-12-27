ТОП-10 снимков года от редакции «Комсомольской правды» в Беларуси» в 2019 году
Выставка Future live не имеет аналогов, здесь собраны последние технологии мультимедиа. Перед входом всех просят закрыть глаза. А когда открываешь, оказываешься здесь… 24.01.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Впервые в Минске проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. Одной из изюминок чемпионата стало выступление знаменитой французской пары Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона - серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года. 25.01.2019 г.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Одинокая, целеустремленная лиса от нашего фотографа Павла Мартинчика, идеально иллюстрирует приход весны. 23.03.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль песчаных скульптур под открытым небом. Чтобы горы песка превратились в произведения искусства, мастерам понадобилось 2,5 недели кропотливой работы. Посмотрите, какая красота получилась. 29.04.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК
День города в Минске проходит под знаменем спорта. На фото юные беговелогонщики во время соревнования. 14.09.2019 г.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль грузинской культуры уникален своей дружеской, бесшабашной атмосферой. «Тбилисоба» проходит в Минске уже в пятый раз и может влюбить в себя любого. 24.08.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК
25 ноября 2019 г. на берегу Березины кипели страсти, как и 207 лет тому назад. В военно-исторической реконструкции участвовала даже артиллерия. 23.11.2019 г.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Вильнюсе перезахоронили останки Кастуся Калиновского и участников восстания 1863 - 1864 годов. 22.11.2019 г.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Если хотите увидеть необычную Беларусь, то нужно побывать в заказнике Ельня и встретить рассвет у болота, которому около 9000 лет. 29.07.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК