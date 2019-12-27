ТОП-10 снимков года от редакции «Комсомольской правды» в Беларуси» в 2019 году

«Ставим капельницы и надеемся, что выживет»: в Полоцке хозяева спасают кота, которого строители на две недели замуровали в стену

Хозяева расклеили по городу объявления с фото Федора и просьбой вернуть любимца за вознаграждение в 100 долларов [фото]