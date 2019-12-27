2019-12-27T23:25:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь на первом месте в мире по доступу жителей к медуслугам. Как так получилось?

Специалисты Всемирного банка исследовали нашу систему здравоохранения и пришли к удивительным выводам
Таисия ЧЕРНУХО
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В Беларуси очень низкий уровень смертности младенцев и матерей.В Беларуси очень низкий уровень смертности младенцев и матерей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Всемирный банк провел интересное исследование о нашей системе здравоохранения, выводы которого напечатал журнал «Финансы. Учет. Аудит». Специалисты банка изучили работу 93-х медучреждений самых разных уровней в разных уголках Беларуси и проверили их эффективность. «Комсомолка» пересказывает основные выводы исследования.

Пациентов часто без надобности отправляют в больницу

- Отличительной особенностью белорусской системы здравоохранения является чрезмерное использование стационарных услуг при лечении пациентов, тогда как в Европе акцент делается на амбулаторной помощи, - отмечает экономист Всемирного банка Елена Дорошенко.

В цифрах это выглядит так: 30% белорусских пациентов кладут в больницу. Это показатель вдвое выше, чем в других странах Европы. Например, в Польше госпитализируют 17% пациентов, в Великобритании - 13%. И даже в соседней России только 21% пациентов лечат стационарно.

Специалисты также проанализировали госпитализации из-за неосложненного диабета, пневмонии, астмы и бронхита и выявили, что в среднем 10% из них были зря - человек мог бы лечиться и амбулаторно. Если обойтись без необоснованных госпитализаций, это сэкономит больницам до 15% бюджета, говорят специалисты Всемирного банка.

В районной больнице дороже терапия, а в областной - хирургия и неврология

Если пациента положили в участковую (сельскую) больницу, пробудет он там в среднем 13,7 дня. Для сравнения: в областных, городских и районных больницах больных ставят на ноги за 10 дней. Впрочем, в некоторых участковых больницах средняя продолжительность лечения составила 27 дней!

При этом лечение в терапевтических отделениях в участковых и центральных районных больницах обходится бюджету дороже, чем в городских клиниках, отмечается в исследовании. Так, пребывание в терапии в городских клиниках стоит 275 руб., а в центральных районных больницах (ЦРБ) - 338 руб., в некоторых - 500 руб. (при средней длительности пребывания 9,5 дня). А вот хирургия дороже всего в областных больницах (697 руб. весь курс лечения против 480 руб. в ЦРБ). Та же история с неврологией - 610 руб. стоит лечение в областной больнице, 446 - в районной.

Белорусские семьи тратят на медуслуги больше, чем в странах Евросоюза

Беларусь на здравоохранение тратит столько же, как и страны с высоким и средним уровнем национального дохода. Основные расходы на медицину на 60% состоят из госсредств, еще 36% средств поступает от пациентов (данные за 2017 год), хотя в нулевые мы оплачивали только 15 - 20%, остальное - государство.

Сопоставимый с нами размер личных трат имеют Россия и Казахстан, а в Украине и Латвии он значительно выше (50%). Для сравнения: в развитых странах Евросоюза доля личных трат семей на медицинские услуги составляет около 15%, а порядка 80% покрывается государством.

В чем мы все-таки преуспели

Специалисты отмечают, что за последние 10 лет наша страна сделал рывок в сфере здравоохранения. Например, мы первые в мире (наряду с Канадой и Брунеем) по обеспечению 100-процентного доступа к медицине. По эффективности системы здравоохранения агентство Bloomberg поставило нас на 53-е место из 189 стран. А еще у нас очень низкий уровень смертности младенцев и матерей.

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