Романовская и Арямнов - лучшие спортсмены года в Беларуси

Газета «Спортивная панорама» провела опрос 92 журналистов.

Лучшая спортсменка-фристайлистка Александра Романовская приняла эстафету у коллеги по команде, олимпийской чемпионки Анны Гуськовой. В 2019-м Романовская принесла Беларуси второе в истории лыжной акробатики золото чемпионата мира (первопроходцем был Алексей Гришин в 2001-м).

У мужчин первенствовал тяжелоатлет Андрей Арямнов, который вернулся в большой спорт после длительной паузы. Он взял серебро чемпионатов Европы и мира.

- Вы сами сказали, что триумфально вернулся. Кто в меня не верил - тому печалька, кто верил - тот молодец. Хотя кто не верил, тем тоже спасибо, потому это замечательно, это мне придало силы, - рассказывал «Комсомолке» о медалях Арямнов.

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов: «Вернулся триумфально, а тем, кто не верил, - печалька»

Лучшая команда года - сборная по гребле на байдарках и каноэ: на чемпионате мира выиграли 14 медалей, 6 из которых золотые (1-е место в общекомандном зачете). Не удивительно, что и главный тренер команды Владимир Шантарович оказался лучшим в своей номинации.

В игровых видах спорта лучшая команда - сборная по пляжному футболу, которая впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира.