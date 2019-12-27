Лучшим тренером года стал Гончаренко, который не выиграл трофеев

Футбольный сезон получился противоречивый. Чемпионат выдался интересным: хватало зрелищных матчей, головокружительных сюжетов, красивых голов. Да и чемпион в кои-то веки сменился - хоть какое-то разнообразие и смена картинки. Но вот выбрать лучшего белорусского тренера и футболиста года - та еще задача.

Вот за кого голосовать? Брестское «Динамо» к золотым медалям привел чех Марцел Личка, которому в городе над Бугом уже сказали спасибо и помахали ручкой. Никто из клубов больше прорывов не совершил. Сборные тоже не радовали: у национальной вообще одна победа в десяти матчах. Есть, конечно, Виталий Жуковский из «Ислочи», которая год за годом развивается и в чемпионате финишировала пятой, в гостях обыграла БАТЭ, отгрузив четыре мяча. И медийный образ тренера вызывает симпатию.

Но по результатам голосования тренеров, специалистов, капитанов команд и журналистов (опрос проводил «Прессбол») вновь выиграл Виктор Гончаренко - четвертый раз подряд и девятый раз с 2008 года.

Можно порадоваться за Виктора Михайловича. Он стабильно работает в чемпионате России. Но его ЦСКА ничего не выигрывал: в сезоне 2018/2019 (завершился в мае) - 4-е место. После первой половины текущего сезона тоже 4-е место. В Лиге Европы - пролет (4-е место из четырех). Конечно, сейчас Гончаренко работает в условиях финансового и кадрового дефицита, в его распоряжении в основном молодые футболисты. И таким составом он тягается с более богатыми клубами. За это респект! Но грустно, что при голосовании у него почти нет альтернатив. Это реалии нынешнего положения в нашем футболе.

Гончаренко в комментарии АБФФ сказал, что формула любого успеха – компетенция и страсть. И добавил тральные слова:

- В который раз получаю эти статуэтки. Именно сегодня хочется посвятить этот приз и все предыдущие Анатолий Анатольевичу Капскому, который, к сожалению, покинул наш мир. Этот человек столько для меня сделал… Посвящаю эти призы своему другу, отцу, руководителю. Он мне был очень близок, помогал на протяжении всей карьеры. Мне очень не хватает его звонков, поддержки, рекомендаций.

Лучшим футболистом года в Беларуси в третий раз стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Причем второй год подряд. В чемпионате он набрал 22 очка по системе гол+пас (10+12). Больше только у Ильи Шкурина: 26 (19+7). В 10 матчах сборная Беларуси забила 4 мяча, в двух из них напрямую поучаствовал Стасевич: гол и пас. Вроде бы все по делу. Ведь смотря на игру 34-летнего полузащитника, скажешь: он лидер и в БАТЭ, и в сборной. Но опять-таки грустно от такого общего фона и контекста.

В интервью «Матч ТВ» Виталий Кутузов, бывший игрок сборной Беларуси и итальянских «Милана», «Сампдории», «Бари», реалии:

- Если говорить о Беларуси, то лучший футболист страны сейчас — Игорь Стасевич, ему 34 года. Как игрок в 34 может быть лучшим? Где все остальные, где молодежь? У нас самая старая команда Европы и третья по миру. Уже вылетели в квалификации, выиграв только у Эстонии. И лучший футболист у нас Стасевич! А что этот парень делал до 34 лет? Где он был? Называю это «режим Стасевича». Для меня он сейчас однозначно лучший футболист Беларуси, показывает великолепный футбол, тем более для его возраста. Но он должен был так играть в 21-23 года. А получается, что он находился в этой системе, каждый день медленно, но верно шел к лучшей форме, чтобы через год-два закончить.

Кстати, Кутузов, долго время игравший в Италии (кто сейчас из белорусов играет в топ-чемпионате?), ни разу лучшим футболистом года назван не был: когда он был на пике карьеры, шесть раз этот титул присуждали Александру Глебу, еще по разу Максиму Ромащенко, Александру Кульчию, Геннадий Тумиловичу, Юрий Жевнову и Александр Гутору.