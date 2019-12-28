«Високосный, но удачный для взлета карьеры и создания семьи»: прогнозы на 2020 год астролога и нумеролога

По китайскому календарю год Крысы наступит в первое новолуние - 25 января 2020 года. Китайцы строили свой календарь по обращению Юпитера - планеты королей, достатка и процветания по Зодиакальному кругу. Этот круг Юпитер проходит за 12 лет, каждый год входя в новый знак. Сейчас он на пороге нового 12-летнего цикла, начало которому и задает Металлическая Крыса.

- В последний раз год Крысы имел качество Металлической еще в 1960 году, когда мы впервые покоряли космос, - рассказывает Людмила Полякова, астролог и основатель школы «Астромир - Новое время». - 2020 год тоже имеет все шансы стать значимым. Нас ждет немало астрономических событий: парад планет в знаке Козерога, эпохальные соединения планет-гигантов и необычные аномалии. Например, мало того что грядущий год високосный, так в нем ожидается 6 затмений, хотя обычно бывает 4 или 5!

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Эксперт считает, что все заложенное в 2020-м имеет долгосрочную основу, поэтому нужно мыслить масштабно. Сильные люди получат возможность возвыситься еще больше, а слабые - ухватиться за систему, без которой они не выживут.

«В 2020-м произойдет событие, которое задаст тон на целое поколение»

- В самом начале года произойдет эпохальное астрособытие: соединение Плутона - планеты ядерных реакций и трансформирующих энергий, с Сатурном - планетой социальных законов и целевых установок. Такое соединение бывает раз в 36 - 37 лет. События, заложенные в этот год, имеют большой резонанс.

Затем на протяжении года Юпитер - планета достатка и расширения, будет соединяться с Плутоном - умельцем в уничтожении отжившего, бесполезного и в создании нового, прогрессивного. Это значит, что в 2020-м кто-то явно преумножит свои богатства. Это будет тот, кто не боится рисковать и расставаться со старыми убеждениями.

Совсем под занавес года Крысы, в декабре 2020-го, состоится еще одно знаменательное соединение, которое бывает один раз в 20 лет и задает тон на целое поколение. Юпитер соединится с Сатурном (власть и закон). Они вместе войдут в новый знак Водолея как в новую жизнь. Это сулит нам новые идеи и развитие технологий.

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Людмила Полякова напоминает, что китайский год Крысы наступит 25 января, и к 31 декабря он не имеет отношения. Поэтому неважно, в каком наряде вы будете, сколько блюд поставите на стол. Главное - это настрой на удовольствие от праздника и предвкушение лучшего.

Краткий гороскоп на год Крысы для типичных представителей знаков Зодиака:

Раки и Козероги: высоки шансы продвинуться по карьерной лестнице, но в достаточно сложных условиях. Для этого вам придется соблюдать иерархию и не проявлять недовольство в коллективе.

Тельцы и Девы: вероятны значительные изменения в профессии и личной жизни. Но для этого следует проявить все свои профессиональные и творческие навыки.

Овны и Весы: влияние затмений может принести вам новые знакомства и деловые связи. А ваше обаяние и напористость привлекут партнеров с интересными предложениями.

Скорпионы и Рыбы: вас ждут большие возможности в давно отложенных делах: окончании строительства, ремонта, приобретения жилья.

Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи: для вас очень важным станет окружение. Важно, чтобы в вашей «свите» были люди, близкие по духу и имеющие схожие цели.

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Заведите привычку правильно восстанавливаться после стрессов

О том, что год Крысы закладывает фундамент на ближайшую дюжину лет, говорят не только звезды, но и цифры.

- 2019-й год для многих был непростым, - говорит специалист по кармической и прогностической нумерологии Екатерина Микулич. - В нем преобладала энергия власти, жесткости, гордыни, твердости, упрямства и напора. Но числовые вибрации 2020 года совсем другие, нежели 2019-го. И они несут нам перемены.

Двойка - это число доброты, чувствительности, интуиции, партнерства, заботы и внутренней энергии. А двадцатка в нумерологии - это число рода. И стоящие в ряд 20 и 20 говорят о том, что в грядущем году просто необходимо поддерживать и налаживать отношения в семье. Оставьте конфликты, обиды и направьте всю энергию на помощь близким, на поддержание семейных традиций. Если же вам нужен партнер (для отношений, для семьи, для бизнеса, для дружбы и т. д.), то в наступающем году откроется большой потенциал, чтобы наладить необходимые вам связи.

Также 2020 год благоволит проявлению внутренней силы и энергии. Поэтому самое время завести себе привычку заботиться о своем здоровье и научиться правильно восстанавливаться после стрессов.

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Успех придет, но его нужно заработать

Если сложить все цифры 2020 года (2+0+2+0), то получится 4 - число трудолюбия, терпения, стабильности, карьеры, практичности, мудрости и умения доводить дела до конца. Четверка указывает нам на необходимость проявлять максимум усилий, чтобы получить желаемое. Планируете сменить работу, заняться бизнесом или инвестировать средства? Этим начинаниям будут сопутствовать успех и удача. Но только если вы не будете лениться и бояться брать на себя ответственность за происходящее. Проявите целеустремленность, амбициозность, активность, будьте честны сами с собой и с окружающими вас людьми. Тогда в 2020-м воплотятся все ваши мечты и желания. И помните: никакой успех не приходит к тому, кто бездействует и ждет с моря погоды.

КСТАТИ

Существует легенда, которую вспоминают каждые 12 лет, как только подходит год Крысы. Эта история отлично характеризует повадки и хитрость этого зверька.

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Когда Будда объявил всем живым тварям, что готов поделиться своей мудростью, благословить и увековечить их в календаре, крыса сидела в глубоком подвале, в темноте. Поначалу она решила, что и так все знает, но затем услышала, как звери пошли один за другим: буйвол, тигр... Крыса испугалась, что не получит чего-то важного. Она выбралась из укрытия, прицепилась за хвост буйвола, вскочила ему на спину и спустилась по голове. Так Крыса первой предстала перед благословением Будды.