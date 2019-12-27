2019-12-27T17:26:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Приговор по «делу медиков»: бизнесмена Шакутина под аплодисменты освободили в зале суда

Остальные 19 обвиняемых получили от штрафа до 7 лет лишения свободы
Алеся ДОБЫШ
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Минский городской суд поставил точку в громком деле о коррупции.Минский городской суд поставил точку в громком деле о коррупции.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 27 декабря, Минский городской суд поставил точку в громком деле о коррупции среди бизнесменов и чиновников системы здравоохранения.

На оглашение приговора пришло так много людей, что, ожидая начала процесса, многие стояли на лестнице - на этаже у дверей зала места хватило не всем. В зале были заняты все скамейки, люди сидели плотными рядами. Во время оглашения приговора одному из конвоиров даже стало плохо.

На оглашение приговора пришло так много людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На оглашение приговора пришло так много людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За взятку 250 долларов - 3 года колонии

Суд согласился со многими сроками, предложенными прокурором. Так, максимальный срок получил бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров - 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Прокурор запрашивал для него такой же срок.

Заместителя Столярова Сергея Зинченко приговорили к 3 годам колонии усиленного режима.

максимальный срок получил бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

максимальный срок получил бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гендиректора предприятия «Белфармация» Вячеслава Гнития приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Екатерина Шнитко, заместитель генерального директора витебского РУП «Фармация» - 5 лет колонии общего режима.

Сергей Лещиловский, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения за самую маленькую взятку в деле (250 долларов), приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Процесс длился 4 месяца Фото: Павел МАРТИНЧИК

Процесс длился 4 месяцаФото: Павел МАРТИНЧИК

Руководителя фармацевтической компании «Искамед» Сергея Шакутина приговорили к 1,5 года лишения свободы. Кто-то из близких успел расстроиться, но тут же судья добавил, что срок наказания можно считать отбытым - именно 1,5 года бизнесмен провел под стражей в СИЗО. Это значит, что Сергей Шакутин теперь свободен. Зал взорвался криками восторга и аплодисментами. Бизнесмена в зале суда выпустили из клетки.

А вот на Михаила Гаврилова, экс-директора РУП «Академфарм», и Наталью Судакову, директора Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», надели наручники. Во время процесса они не были под стражей. Гаврилова приговорили к 4 годам колонии усиленного режима, Судакову - к 3 годам колонии общего режима.

Екатерину Шнитко приговорили к 5 годам лишения свободы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерину Шнитко приговорили к 5 годам лишения свободыФото: Павел МАРТИНЧИК

Андрей Щука, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация», приговорен к 2,5 года лишения свободы усиленного режима.

Восьмерых обвиняемых суд приговорил к «домашней химии» - Андрея Потаповича, Ингу Шалькевич, Владимира Самусенко, Виталия Мусихина, Виктора Болотина, руководителей «Аптека групп» Леонида Томчина и Романа Альтшулера, Дмитрия Кузнецова.

Крупные штрафы, по 25 тысяч рублей, получили учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько, представитель немецкого концерна Fresenius Геннадий Соболевский. А представитель частной компании Майя Наубатова должна будет выплатить 10 200 рублей.

По версии обвинения, взятки чиновники от Минздрава брали за выбор определенных поставщиков, ускоренную регистрацию лекарств и медтехники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По версии обвинения, взятки чиновники от Минздрава брали за выбор определенных поставщиков, ускоренную регистрацию лекарств и медтехники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Планы возвратиться домой, помыться и лечь в постель»

После оглашения приговора несколько десятков человек остались ждать освобожденного Сергея Шакутина. Он появился в дверях со слезами на глазах - коллеги и близкие встретили его аплодисментами.

Бизнесмен по очереди со всеми обнимался, вытирая слезы, тихо говорил: «Спасибо, спасибо за поддержку».

- Теперь надо переступить через это все и идти дальше, - советовал кто-то из толпы.

- Зло возвращается злом. Нужно будет делать больше хорошего, тогда будешь меньше страдать, - прокомментировал брат бизнесмена Александр Шакутин. На вопрос Сергею Шакутину, какие у него планы, тоже ответил его брат:

Суд согласился со многими сроками, предложенными прокурором. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд согласился со многими сроками, предложенными прокурором.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Планы возвратиться домой, помыться и лечь в постель.

- И драников, драников обязательно сегодня нажарь! - пошутил кто-то из близких.

Напомним, громкий процесс начался 19 августа, в деле - 20 обвиняемых, при этом только шесть из них были под стражей, остальные находились под подпиской о невыезде. Обвинение фигурантам предъявили по двум статьям: «Дача взятки» и «Получение взятки». Свою вину полностью отрицал бизнесмен Сергей Шакутин - он единственный из тех, кто, по версии обвинения, давал взятки, оказался под стражей. В суде Шакутин утверждал, что его оговорили. Остальные обвиняемые полностью или частично признали свою вину.

Бизнесмен по очереди со всеми обнимался, вытирая слезы, тихо говорил: «Спасибо, спасибо за поддержку». Фото: Алеся ДОБЫШ

Бизнесмен по очереди со всеми обнимался, вытирая слезы, тихо говорил: «Спасибо, спасибо за поддержку».Фото: Алеся ДОБЫШ

По версии обвинения, взятки чиновники от Минздрава брали за выбор определенных поставщиков, ускоренную регистрацию лекарств и медтехники.

При этом в суде многие обвиняемые и их адвокаты говорили, что денег ни у кого не просили, это была инициатива тех, кто давал взятки.

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