Как встретить Новый год не дома: лазерное шоу, фейерверк и танцы до упаду

Говорят, что Новый год - домашний праздник, но почему бы после застолья всей семьей не повеселиться на народных гуляньях?!

В Минске новогодний фейерверк с элементами лазерного шоу начнет фонтанировать 1 января в 1.30 на площадке возле Дворца спорта.

Также фейерверки будут возле минского Ледового дворца спорта (улица Притыцкого) в 1.00, в парке имени Уго Чавеса (Каменная Горка) в 1.30.

Главные гулянья пройдут на Октябрьской площади с 23.30 до 04.00. Обещают музыкально-развлекательную программу «Новогодний звездопад».

Районные новогодние гулянья также пройдут:

- возле «Чижовка-Арены», универсама «Беларусь», комплекса «Мандарин» (ул. Герасименко, 51), супермаркета «Соседи» (ул. Селицкого, 65);

- возле кинотеатра «Салют» и городского Дворца культуры (ул. Маяковского, 129);

- в парке имени Павлова;

- площадка у магазина «Евроопт» (ул. Асаналиева, 44);

- парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова 1), площадка у самолета по ул. Карвата;

- Национальная библиотека и районные площадки: ул. Руссиянова, 41, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15;

- площадка у Комаровского рынка;

- площадка у Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).

- ТЦ «Максимус», рынок «Западный»;

- микрорайон «Брилевичи» (ул. Я. Чечота, 25), сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта).

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до 5 утра, метро - до 4 утра. Станции, расположенные возле площадок общегородских гуляний - «Немига», «Купаловская» и «Октябрьская» - закроются в 4.15. Временной интервал движения поездов с полуночи - 6 минут. Уже в 5.30 минский метрополитен возобновит работу.

Как будут веселиться в областных городах?

В Витебске массовые гулянья пройдут на пл. Победы: вначале поплясать можно будет под новогодние фонограммы, а с 1.00 до 3.00 начнется концертно-танцевальная программа. Фейерверк - в 2.00. Транспорт будет работать до 4.00.

У главной елки Гомеля на площади Ленина устроят пати-программу «Ёлкин dream» (23.00 - 3.00). Два маршрута троллейбусов (№№10 и 20) и четыре маршрута автобусов (№№1, 12, 18а, 20) будут курсировать из центра Гомеля в другие районы до 5 утра.

В Могилеве шоу запланировано на пл. Славы. До 4.00 пройдет танцевально-развлекательная программа. Автобусы будут курсировать до 5.00, троллейбусы - до 6.00.

До 4.00 у главной елки Гродно на площади Ленина пройдет шоу «Кра(ы)сив(н)ый новогодний FLEX». Фейерверк - в Коложском парке в 2 часа ночи. Популярные маршруты автобусов и троллейбусов будут курсировать до 5 утра.

В Бресте в новогоднюю ночь пройдет праздничная дискотека. Ее проведут на пл. Ленина. Для тех, кому не захочется ехать в центр, новогоднюю программу организуют с 1.00 до 3.00 на Вульке, возле ДК профсоюзов, на Суворова и возле ТЦ «Экватор» - до 4 утра. Общественный транспорт в эту новогоднюю ночь работать не будет.