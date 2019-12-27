2019-12-27T19:11:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«На меня не обращали внимания, а так понабежали полковники!»: в Бресте судили пенсионера, который облил судебного исполнителя бензином»

Мужчину возмутило, что у него из пенсии высчитали неоплаченный штраф ГАИ
Оксана БРОВАЧ
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Пенсионер признает, что виноват, но все равно обижен.Пенсионер признает, что виноват, но все равно обижен.Фото: Оксана БРОВАЧ
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– Зря я это сделал… Ну виноват, такого больше не повторится. Что я еще могу вам сказать? – говорит в суде 69-летний обвиняемый. – Я законопослушный гражданин, хоть и старый!

Нелепая ситуация аукнулась 69-летнему пенсионеру Александру К. уголовной судимостью. Его дело 27 декабря рассмотрел суд Московского района Бреста.

Согласно материалам предварительного следствия, 9 октября утром пенсионер пришел в отдел принудительного исполнения наказаний в Бресте с бутылкой бензина. В кабинете, где работает замначальника отдела и другие сотрудники мужчина начал ругаться из-за того, что у него из пенсии высчитали штрафы ГАИ – 76 руб. 10 коп. и 25 руб. 50 коп. Поэтому из мести он вылил на одного из сотрудников бензин. Это расценили как уголовное преступление по статье 366 УК РБ – насилие или угроза насилием в отношении должностного лица, исполняющего служебные обязанности.

«НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

Мужчина опрятно одет, выглядит бодрым, много говорит. Поддержать его в суд пришел его сын, и он явно волновался больше, чем его отец. Пенсионер перед судом не робел.

– Парнишка, прости меня, пожалуйста. Ну ничего личного, понимаешь. Так сложилась судьба моя. Прости. Если ты умный – ты поймешь меня, старика, в 70 лет, – перед тем, как давать показания суду, Александр К, обратился к потерпевшему – 28-летнему судебному исполнителю Павлу Ч.

Пенсионер излагает предысторию инцидента. Десять лет назад он купил мопед «Альфа». Какое-то время он просто стоял в гараже, но в этом году мужчина решил его отремонтировать - и ездил на нем вместо сломавшейся машины. Документов на мопед не было. Обвиняемый говорит, что они сгорели во время небольшого пожара в подсобном помещении, где они хранились. Из-за этого не получилось зарегистрировать мопед в ГАИ.

– Я обратился в ГАИ на предмет регистрации. Мне ГАИ отказало. Там начали мне ссылаться на президента, что президент виноват, а президент говорит, что все права отданы местной власти... Я и обращался! И заявления писал, и лично приезжал – но меня никто не хочет слышать! Понимаете? – рассказывает Александр.

Дело суд Московского района Бреста рассмотрел за один день. Фото: Оксана БРОВАЧ

Дело суд Московского района Бреста рассмотрел за один день.Фото: Оксана БРОВАЧ

На этом мопеде мужчина ездил в лес за грибами и ягодами и на рыбалку. Летом он совершил путешествие в Москву, а еще мечтает побывать на Соловецких островах. За езду на незарегистрированном мопеде в июле 2019 пенсионер получил штрафы. А потом и письмо из отдела принудительного исполнения наказаний.

– Я пришел за месяц до того, как все случилось. Спросил: «Будет суд?» Мне сказали: «Да». Тут пришло время получать пенсию… Смотрю – сумма уменьшилась. Я понял, что сумму эту изъяли принудительно, без суда и следствия, – продолжает Александр.

«ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ВОТ ПЕТРУШКА»

По словам обвиняемого, он живет на пенсию в 360 рублей. Сына обременять своими проблемами он не хотел, а почти 100 рублей штрафа для него – большая сумма. Поэтому во второй раз он заявился в отдел с бензином – его дома налил в бутылку из-под молочного напитка.

– Я пошел к ним выяснить, почему они самовольно изъяли у меня эту сумму, лишили меня средств к существованию. Я бился-бился и пришел к такому консенсусу – и получилась такая вот петрушка, – так объясняет свой способ разрешения конфликта пенсионер.

Судья и гособвинитель задают мужчине много дополнительных вопросов, пытаясь понять мотивацию этого экстраординарного поступка. Пенсионер отвечает по-простому:

– Да они же не умеют с людьми разговаривать! Они прыгают туда-сюда, бегают по этому кабинету. Нет, чтобы с человеком поговорить, объяснить. Я ко всем им обращался. Но они меня не услышали! Крик души моей не услышали.

Почему вы подошли именно к этому человеку? – уточняет прокурор.

– Да мне без разницы было! Они мне все на одно лицо! Я понял так, что он на меня внимания не обращает. То в компьютер, то куда-то бежит, как будто у него шило в… Внимания не обращал, как будто я пустое место. Почему меня вот это все и бесит. Я вышел из себя, открыл бутылку бензина и вылил ему на галаву. Все.

– С какой целью?

– Чтобы обратили на меня внимание! Если б они повели себя адекватно, выслушали меня, услышали мой крик души, этого могло бы и не быть.

– А что, только на человека с бензином обращают внимание? – спрашивает судья Юрий Мартынюк.

– А как? Я стучался столько лет головой об стену – никто меня не слышит!

– Для того, чтобы вас услышали, надо облить другого человека бензином? – еще раз спрашивает судья.

– Да! Тогда обратят внимание.

В эту бутылку пенсионер дома налил бензин перед тем, как идти в отдел принудительного исполнения на разборки. Фото: Следственный комитет.

В эту бутылку пенсионер дома налил бензин перед тем, как идти в отдел принудительного исполнения на разборки. Фото: Следственный комитет.

– Почему вы не взяли воду? Компот? Молоко?

– Не тот резонанс был бы. Я хотел обратить внимание всех! А так понабежали все полковники, подполковники. Вода – это не то. Кислота – это страшно, ужас. А бензин – обмылся и все.

Свою вину мужчина признал, но попросил не наказывать его рублем.

«ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТАКИХ ВОПРОСОВ»

Бензин пенсионер вылил «на галаву» молодому сотрудник отдела принудительного исполнения наказаний Павлу Ч. В суде специалист признается, что эта выходка особого вреда ему не нанесла. До ожога глаз не дошло, разве что форма немного запачкалась.

– Как бы цинично это ни звучало, но мне извинения не нужны. Бог простит его за его поступок, – так отзывается на попытку примирения со стороны обвиняемого Павел Ч.

Мужчина добавляет к рассказу одну деталь: после того, как на него вылили бензин, пенсионер сказал «Подпалю всех». В версии свидетеля это звучало так: «Скажите спасибо, что я вас тут не подпалил». Обвиняемый такого не помнит, и утверждает, что поджигать не собирался, а зажигалку в кармане у него нашли просто потому, что он курильщик.

Взысканием долга с обвиняемого Павел Ч. не занимался – он действительно случайно попал под руку. Но пояснил суду как специалист, что деньги с пенсионера взыскали по закону: если у человека один штраф по административному делу, то могут высчитать до 20% дохода, если два и более – то до 50%.

– Хотелось бы, чтобы гражданин Александр К. осознал, что есть законные способы решения таких вопросов, – сказал напоследок потерпевший. Он попросил не наказывать мужчину строго.

Приговор суд Московсского района Бреста огласил в тот же день. Пенсионера наказали 1 месяцем ареста. С учетом трех суток под стражей и времени содержания под домашним арестом до суда получилось, что обвиняемый отбыл срок. До вступления приговора в законную силу с него возьмут подписку о невыезде. За судебные расходы и проведение экспертиз суд постановил взыскать с него 470 рублей.

– А за что должен платить? – растерянно спрашивает пенсионер после оглашения приговора.

– За судебные издержки, расходы на материалы и ремонт оборудования при проведении экспертиз, – разъясняет судья.

– И как я буду жить..? – этот вопрос обвиняемого остался без ответа.

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