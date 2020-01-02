«Каждая доказывала мне, что она - страшная»: дизайнер шляпок из Полоцка хочет вытащить белорусок из резиновых сапог

Я влюбилась в ее шляпки на «Млыне» - ярмарке авторских работ. Казалось, такие носят лишь княгини да принцессы - куда уж нам? Но не удержалась, купила сразу две - с перьями и вуалью. А после расспросила шляпных дел мастера из Полоцка Светлану Богданову, почему белорускам и их мужьям нравятся разные шляпки и куда их носить.

Светлана в 21 год вышла замуж за иностранца и уехала за границу, была домохозяйкой. В 37 вернулась в родной Полоцк, чтобы реализоваться уже без поддержки мужа. Встал вопрос: чем зарабатывать на жизнь?

- У меня образование швеи, и я начала просчитывать: что нужно людям, что из этого будет продаваться, с чего я смогу жить? Начала с детских заколок и обручей, с ними и вышла на рынок. Первый доход был три копейки. Потом увидела в интернете материал для шляпок, заказала и сделала две маленькие шляпки накануне Дня города Новополоцка - на таких праздниках обычно устраивают маркеты мастеров, есть шанс себя показать, что-то продать. Когда надела свою первую шляпку на женщину - та моментально преобразилась! Тогда-то я и влюбилась в шляпы.

- Я рассматриваю шляпы как ключ к преображению женщины, которая часто загнана в резиновые сапоги и мужскую работу. Фото: личный архив.

Уже после была Австралийская шляпная академия, где я обучалась онлайн. Создала 10 экзаменационных шляп, сдала экзамен и получила диплом об окончании базового курса онлайн.

- Почему вы решили, что у нас этим можно зарабатывать? Далеко не каждая женщина примерит экстравагантную шляпку.

- Помимо того, что одно время я жила за границей, я еще училась на психолога, занималась иконописью, я сама по себе люблю экстравагантность, в том числе духовную. Но чтобы магия шляпки случилась, кроме таланта и трудолюбия нужно много любви к своему делу и к красоте.

Моя мама очень любила шляпы, расшивала их бисером, лет 20 назад я привезла ей две чалмы из московского Дома мод. Сейчас многие делают вуалетки, а лет 6 назад я одна из первых вышла на рынок.

- Многие до сих пор не хотят, даже в зеркало не смотрят - не воспринимают себя в чем-то новом. Думаю, это отличительная психологическая черта многих женщин. Фото: личный архив.

Нередко слышала: «А куда это носить? А зачем?» Объездила всю Беларусь, торговала в основном на улицах - до модных маркетов было много дней городов и уличных праздников.

«От шляпки зависит, утянут ли вас за ноги или к маме знакомиться отведут»

- На протяжении первых трех лет все, что было с перьями, вообще не продавалось. Только человек, который любит свое дело, не опустил бы руки. Но я рассматриваю шляпы как ключ к преображению женщины, которая часто загнана в резиновые сапоги и мужскую работу. Когда происходит знакомство со шляпкой - женская суть проявляется автоматически, она хотя бы на сантиметр вылезает из этих резиновых сапог.

Процесс сборки шляпки. Фото: личный архив.

- Не было ощущения, что белоруски не хотят оттуда вылезать?

- Многие до сих пор не хотят, даже в зеркало не смотрят - не воспринимают себя в чем-то новом. Думаю, это отличительная психологическая черта многих женщин. И речь не только про шляпы - у нас некоторые женщины боятся просто нарядиться, и это усугубляется. Женщины берут на себя мужские обязанности, становятся мужеподобными, мужчины - наоборот. Меняется образ жизни и даже гормональный фон женщины.

В Австралийской шляпной академии для получения диплома Светлана создала 10 экзаменационных шляп. Фото: личный архив.

Они так и одеваются: штаны, определенные цвета, поведение… Женские элементы отпадают. Посмотрите, сколько женщин не красятся, ходят без каблуков. За психологией подтягивается и одежда. Моя задача - не дать женщинам свалиться в неженственность полностью.

- Какую шляпку к какому случаю советуете выбрать?

- От шляпки многое зависит: хотите, чтоб за ноги утянули или к маме знакомиться отвели? (Смеется.) Маме понравится скромная, а молодому человеку - сексуальная. Это абсолютно разное. Единичные случаи, когда удается угодить обоим... Есть мужчины, которые своим женщинам сами покупают шляпы, тянут померить, а женщины сопротивляются.

В Австралийской шляпной академии для получения диплома Светлана создала 10 экзаменационных шляп. Фото: личный архив.

Мужчинам нравятся шляпы с пушистыми перьями, элегантной вуалью, эффектным бантом. Причем в черном цвете. Некоторые женщины называют их «траурная» - мол, и платье темное, и шляпа. Но это вам выбирать, куда носить: наденьте платье с разрезом и декольте - какое кладбище? Разве что с кладбища сразу к новому мужу…

- Что тогда нравится женщинам?

- Есть две категории женщин. Большинство выбирает маленькие шляпки с перышками. Обычно их берут активные красавицы или женщины-начальницы. Есть еще маленькие шляпки-вуальки - они вообще всем нравятся. А вот яркие и эффектные большие шляпы мало кто выбирает.

- Неужели нет смелых белорусок?

- Есть, но одна человек на 40. На 30 проданных обручей и 10 маленьких коктейльных шляпок купят одну большую яркую шляпу. А чтобы «отвал башки на полметра» - таких заказов вообще пока не было.

В Австралийской шляпной академии для получения диплома Светлана создала 10 экзаменационных шляп. Фото: личный архив.

«Восхищаетесь королевой? Но кто мешает вам ею стать?»

- Сколько времени уходит на создание одной шляпы?

- Иногда день, иногда неделя - зависит от модели. Материалы в основном заказываю через интернет в Австралии и Китае. Продаю свои творения на выставках, отдаю в некоторые магазины на реализацию. Зарабатывать получается по-разному, но жить только на доходы от шляпного бизнеса вполне можно, при условии расчета бюджета, так как заработок напрямую зависит от продаж.

- И все же, как и куда вы советуете носить свои творения женщинам?

- На мой взгляд, мода на шляпки во всем мире была, есть и будет. Советский Союз искоренил шляпки из нашей жизни, но последние лет 5 они с успехом возвращаются. У меня заказывали шляпки и скрипачки для выступлений, и участницы конкурсов красоты… На мой взгляд, чалмы и шляпы с полями можно носить куда угодно. А вот коктейльные шляпки рекомендую надевать на свадьбы, юбилеи, корпоративы, приемы и выступления.

Шляпка может украсить почти любую женщину. Фото: личный архив.

Вот недавно женщина купила две шляпы, а потом позвонила, поблагодарила: «Спасибо! За 30 минут вы сделали то, что психологи не смогли за два года - я почувствовала себя красивой». Она после родов поправилась и не могла прийти в себя. Для меня это лучшая благодарность: когда женщины, никогда не носившие шляпы, в них влюбляются и становятся постоянными клиентками.

Светлана занимается созданием шляпок седьмой год. Фото: личный архив.

А вначале наслушалась в отношении своих шляп всякого: и про кладбище, и про село… Увы, у наших женщин много зажимов и комплексов. За три дня последней выставки возле меня остановилось порядка 500 женщин. Из них 400 - даже самые красивые! - считали себя лысыми, лопоухими, узколобыми, широколобыми, с большими носами, вторыми подбородками, короткими шеями. Каждая доказывала мне, что она - страшная. И это печально.

Я в этом вижу и себя на протяжении многих лет, особенно когда была помоложе. Теперь моя задача - чтобы человек почувствовал себя красивым, получил новые ощущения, позитивный импульс. Я бы сказала, что это магия шляпки. Невозможно выбрать шляпу тому, кто ее не хочет. Бывают женщины, к которым под дулом пистолета не подберешься: не готова раскрываться, не может принять себя, свою красоту. И не имеет значения - идет ей или нет…

Вы восхищаетесь Кейт Миддлтон, восхищаетесь королевой? А сами? Мысленно снимите с них шляпы - в кого они превратятся? Кто же вам мешает стать королевой? Шляпка - это бонус: удовольствие, новые эмоции, открытие себя. Но только в ваших силах эти бонусы принять. Я люблю повторять: прежде чем идти в лес за грибами, нужно подготовиться, купить сапоги, иначе до грибов не доберешься. Так же и со шляпкой: прежде чем вкусить бонусы, нужно вначале ее примерить, ощутить своей, а затем насладиться.

Дизайнер Светлана Богданова хороша в любой своей шляпке. Фото: личный архив.

СЧИТАЛКА «КП»

Стартовый капитал, вложение в материалы - около 300 долларов.

Первый доход - порядка 150 рублей от продаж на модном маркете.

Когда удалось выйти в ноль - вложения окупились примерно за полгода.

Стоимость изделий: большая эффектная шляпа - от 100 рублей, виньетка - от 60, обруч - от 20.