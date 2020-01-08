Антон Кушнир: Олимпийским чемпионам не помешала бы поддержка на пенсии. В России это порядка 1000 долларов в месяц

Он выделывает в воздухе филигранные пируэты, от которых захватывает дух. В копилке знаменитого фристайлиста - олимпийское золото, красавица-жена и четверо малышей. Осенью Антону Кушнеру исполнилось 35 лет. И хоть на последней Олимпиаде его засудили, мы не теряем надежду увидеть Антона на олимпийском пьедестале еще раз.

- Антон, почему ты решил завершить карьеру и начать тренировать сборную Казахстана?

- В последние годы задумывался о том, что еще могу. Я не объявлял о завершении спортивной карьеры, так как не хотел шумихи, не знал, как повернется. Да, осенью подписал временный контракт со сборной Казахстана, стал у них тренером-консультантом.

Когда поступило предложение из Казахстана, мы поговорили об этом с Николаем Ивановичем (Козеко, тренер белорусских фристайлистов. - Ред.), он был не против. Обсудили это и с министром. Тренировать казахских спортсменов я начал еще летом, они прилетали к нам в Минск. Зимний сбор был в Финляндии, там проходило два этапа Кубка Европы и первые в истории фристайла синхронные прыжки.

В первый день мы (казахи. - Ред.) стали вторыми, взяли серебро. Во второй день - золото, серебро и золото в первых синхронных соревнованиях. Ребята довольны, я тоже, потихоньку начинает получаться. После Финляндии поехали в Китай, где проходил Кубок мира. В командных соревнованиях стали седьмыми, на Кубке мира - четвертыми. Скоро летим на Кубок мира в США.

- Но почему согласился стать тренером-консультантом казахов?

- Я получил предложение и от американской команды, летом летал в Штаты на просмотр. Предложили рабочую визу, перевезти семью, чтобы тренировать там двух девочек к Кубку мира. Опыта тренерской деятельности у меня тогда не было, потому и не стал рисковать. Решил поработать с казахами.

- Деньги США и Казахстан предлагали сопоставимые?

- В США мама спортсменки просила назвать мою цену. Но я не хотел обнадеживать, понимая, что в Штатах, в том регионе, куда предлагали переехать, жизнь дорогая - цены не сопоставимы с нашими, риски другие. Языком я владею на определенном уровне, но, поработав там недолго, понял, что легче тренировать на русском. По совокупности причин выбрал Казахстан.

Меня все спрашивают: «Куда ты уехал? С семьей?» Нет, мы здесь. Я, как и прежде, выезжаю на Кубки мира, на сборы и соревнования - только сейчас с казахскими спортсменами. По большому счету у меня мало что изменилось. У нас с Казахстаном таможенный союз, мы соседи - так что делаем одно большое дело.

«Еще есть искра, поэтому не отбрасываю вариант с Олимпиадой»

- Контракт до конца 2019 года, но и дальше все распланировано – американская виза есть, билеты куплены, все по плану. Мы вели разговор о подготовке ребят к Олимпийским играм. А как оно дальше будет - посмотрим, на каких условиях и каким образом. Пока довольны: и я, и боссы в Казахстане - генеральный секретарь НОК, его заместитель.

- Но ты ведь олимпийский чемпион, в этом деле сейчас главное не продешевить. Тебя удовлетворили их начальные условия или ты выставил свои?

- Были предложения и с моей стороны, и с их стороны были определенные рамки. В итоге договорились.

В 2014 году в Сочи Антон Кушнир стал Олимпийским чемпионом по фристайлу. Фото: olimp.kcbux.ru.

- Многие взгрустнули, узнав, что ты стал тренером. Осталась ли мечта по поводу твоей собственной Олимпиады?

- Я официально не заявлял, что завершил карьеру, с «Комсомолкой» сейчас первый разговор на эту тему. Без спорта себя не вижу уже, стараюсь поддерживать тело в форме. Не могу сказать, что сейчас надел бы лыжи и пошел прыгать. Но, конечно, внутри у меня еще есть искра, надежда остается всегда. Но также я рад, что решил попробовать себя тренером, что могу помочь ребятам.

- Некоторые видели тебя в тренерском штабе белорусской сборной. Рассматривал ли такой вариант и не осталось ли обид у белорусов?

- На эту тему много разговаривали с Николаем Ивановичем, он год назад предложил мне одну вакансию. Я тогда ее не рассмотрел, продолжил заниматься спортом. В этом году не обсуждали это, поскольку мне пошли предложения из США и Казахстана. Но мне сказали: «Наши двери всегда открыты, ты всегда можешь вернуться». Поэтому я этот вариант не исключаю и, если буду полезен нашей команде, всегда поддержу.

- Но раз поступало предложение и от белорусов - значит, чем-то оно тебя не устроило? Чем тебя заинтересовать, зарплатой? У тебя ж большая семья - это и понятно…

- Была вакансия замдиректора центра «Фристайл». Но мне интереснее быть в команде. Интересно ездить со спортсменами на сборы, соревнования, этапы Кубка мира. Важны не только деньги, но и личностный рост, развитие.

«Олимпийским чемпионам не помешала бы поддержка при выходе на пенсию»

- Недавно разговаривал с олимпийскими чемпионами, в том числе из соседних стран о том, как им живется после окончания спортивной карьеры. В России и Украине есть поддержка, в России это так называемая «путинка» - чемпион получает ее ежемесячно, выходя на пенсию. В Украине она тоже есть. Мы думали и у нас собирать подписи для создания петиции по данному вопросу. Хочется, чтобы и в нашей стране была поддержка олимпийских чемпионов. Разговоры велись, вроде все за, но пока ничего не двигается.

Это ведь не только поддержка чемпионов, это стимул для молодых, чтобы они понимали - в будущем у них есть страховка. Ведь те, кто становится олимпийскими чемпионами, понимают, что после пьедестала их ждет вечная работа на медикаменты. И такая поддержка на госуровне - хороший стимул для спортсменов, которые могут взойти на пьедестал.

- Какая сумма, на твой взгляд, была бы достаточной?

- В России, если не ошибаюсь, это порядка тысячи долларов в месяц, а Украине - порядка 500. У нас не так много олимпийских чемпионов.

- Если бы тебе дали такую поддержку - тысячу условных единиц в месяц - на что бы ты ее потратил?

- У нас семья большая, мы по счетам за месяц платим примерно половину этой суммы. Не считая еды и топлива. Я был бы уверен в некой стабильности. Можно было бы не переживать, как дальше прожить. И выбирать работу, которая нравится, не гнаться лишь за выгодными предложениями. Можно было бы спокойно развиваться на благо страны.

Антон Кушнир с женой Натальей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Знаешь, как народ рассуждает: «Он же олимпийский чемпион, ему 150 тысяч долларов за медаль дали, квартиру дали. А он пожизненное обеспечение хочет…»

- Я сейчас говорю, скорее, не о себе, а о тех чемпионах, которым трудно зарабатывать, которые болеют и уходят из жизни. Не так много у нас олимпийских чемпионов, и страна могла бы их поддержать. Да, она немало делает для олимпийских чемпионов. Но это, скорее, даже психологическая поддержка, чтобы спортсмены знали, ради чего пашут, тратят силы и здоровье.

Когда стоишь на олимпийском пьедестале, кажется, что это успех, максимум возможного. А потом спускаешься и начинаешь думать о простых земных вещах. И если эту поддержку создать, мы сможем, не пряча глаза, сказать молодым, что их ждет достойная подушка безопасности.

«Хочешь меняться? Начинай не с психолога, а с себя»

- Были сомнения: стать тренером или заняться бизнесом?

- Не исключаю такой вариант, у меня и спортивное высшее образование, и образование Академии управления при президенте есть. Есть багаж, но везде нужно пахать. Нужно время и полная самоотдача, ведь в бизнесе, как и в спорте, тоже огромные риски.

- Расскажи про первый опыт тренерской работы. Так ее себе представлял?

- Все, конечно, по-другому, нежели ожидал. Но главное, что она мне нравится. Начало положено, результаты радуют. Буду отдаваться работе максимально, как и спортивной карьере. Но еще должен пройти кусок времени, чтобы все осознать, наработать опыт. Сейчас этим и занимаюсь, думаю, знаний с каждым месяцем будет все больше.

- Ты максималист, это мы знаем…

- Скорее, уже оптималист (улыбается).

- А какие ожидания были?

- Когда прыгаешь, многое зависит от тебя - насколько я соберусь, насколько в хорошей форме и насколько хладнокровно буду сейчас действовать. В тренерской деятельности по-другому: ты подвел спортсмена к старту - и все, уже ничего не можешь изменить, улучшить. У тебя связаны руки - можешь быть только наблюдателем. Да, ты корректируешь моменты. Но все уже сделано до этого, и ты никак не можешь посодействовать.

- И с тренерской скамейки хочется прыгнуть самому?

- Для меня это довольно серьезное испытание (улыбается).

- Как себя переучивать?

- Для начала нужно правильно подвести к старту спортсмена. Любой спортсмен должен отдавать себе отчет, что само собой на соревнованиях ничего не выйдет - нужно максимально выкладываться на протяжении всего подготовительного периода. И это, как бы банально ни прозвучало, многолетняя кропотливая совместная работа тренера, спортсмена и всего коллектива. Я проходил это как спортсмен, а сейчас прохожу этот путь уже в качестве тренера.

- Психологи помогают тебе в перестройке подхода?

- Психолог психологом, но если человек хочет развиваться и что-то менять, ему надо в первую очередь начинать с себя. Когда время идет, ты либо развиваешься, либо стоишь на месте. Если стоишь - значит деградируешь. Потому что другие уже впереди. Если человек хочет развиваться, он найдет верные пути.

- Раньше много энергии у тебя уходило на собственных тренировках. Сейчас твоя работа - советовать другим. Как справляться с нерастраченной энергией?

- На летнем сборе мы выезжали в 8 утра, а в обед я был весь выжат психологически. У меня было 4 спортсмена, каждый из них выкладывался на тренировке, а тренер проходит этот путь с каждым по отдельности.

Слова, поддержка, напутствия, энергетический обмен. Возвращался домой совершенно опустошенным.

- Тяжело?

- Поначалу было очень. Многое было неизвестным: как все происходит, чем помочь, как найти контакт. Сейчас получается лучше, и сразу больше удовольствия и удовлетворения от процесса.

«Дети с пониманием относятся к моей работе»

- Ты живешь на две страны, семья осталась в Минске. Жена Наташа не противилась такому раскладу, оставаясь по сути одна с четырьмя маленькими детьми?

- Жена меня поддерживает всегда, она для меня огромная опора, дает силу двигаться дальше. Мой личностный рост, продолжение карьеры - это все и для семьи, супруги, детей. Для их будущего. И это подстегивает, дает энергию двигаться дальше.

Таисия с родителями. Фото: семейный архив.

- Ты сейчас говоришь красивые фразы, но когда жена узнала, что уезжаешь в Казахстан, что первое сказала?

- По большому счету наши тренировки с ребятами чаще были в Минске, я даже больше времени стал проводить здесь. Так что для семьи это бонус.

- С другой стороны, ты и более опустошенный: не трогайте, дайте выдохнуть.

- Супруга меня всегда поддерживала, старалась не загружать бытовыми вопросами, не настаивала на общении с детками, когда мне нужно было восстановиться после изнурительного периода, чтобы потом выложиться по полной на тренировках. Она знает меня не первый год, знает уже, что сказать, когда подойти. В этом плане у нас все складывается хорошо. Доволен, что и дети растут, с пониманием относясь к моей работе. Ведь рабочих поездок и правда все равно очень много.

Платон, Верочка и Марианна. Фото: семейный архив.

- Младшей дочке ведь еще и года не было, когда ты подписал контракт с Казахстаном?

- Да, только в конце декабря ей годик исполнился. Мы ей уже ушки прокололи, красавице нашей (улыбается).

- Четверо детей для женщины, у которой муж спортсмен - подвиг. Как Наташа справляется?

- В этом плане она у меня большой молодец. И с годами становится все более мудрой и опытной. Помогают и родители супруги, они на пенсии. Мои родители периодически приезжают из Украины, иногда детей к ним отвозим. Иногда пользуемся помощью извне. Понятно, что с четырьмя детьми сложнее, чем с двумя или тремя. Но сейчас уже старшие помогают с младшими, общаются между собой, занимая друг друга. У нас выхода нет - в любом случае мы этого желали и стараемся справляться дальше.

- С каким малышом было сложнее?

- До полутора лет тяжело с каждым. А потом приходят другие трудности. Когда они начинают говорить, понимать - легче и объяснить. С другой стороны, с четвертым ребенком уже и отношение к детям проще: иногда поплачет, покричит, полежит - ничего, подождет, пока мама занята. Где-то уже и по накатанной получается.

Младшей Таисии в декабре исполнился годик. Фото: личный архив.

- Чего сегодня тебе не хватает для счастья?

- Гармонии, спокойствия, некой внутренней стабильности. Сейчас у меня очень интересный, но и волнительный период. Каждый новый день, тренировка, соревнование - это каждый раз вызов и сложнейшее испытание.

Потом с оглядкой смотришь на полученный опыт и думаешь: и чего так волновался? Работа нравится, планирую развиваться и хочу, чтобы все сложилось наилучшим образом. Семья поддерживает, теперь важно состояться в тренерской работе. Хочу, чтобы все получилось, как задумывал. Но чтобы пазл сложился, нужно время.

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