Лучшее бродвейское шоу «Иллюзионисты» возвращается в Беларусь

Шоу «Иллюзионисты» признано самым продаваемым в истории Бродвея. Его участники - это профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Чем-то они напоминают супергероев – у каждого своя специализация, в которой он просто гений! Фокусники умеют левитировать, читать ваши мысли, проходить сквозь стены и многое-многое другое. Трюки, которые они демонстрируют в шоу, эффектны и опасны, отчего восхищают не только зрителей, но и известнейшего иллюзиониста Дэвида Копперфильда!

Мастерство «Иллюзионистов» уже покорило более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Фокусники творят невозможное прямо на глазах тысяч людей. Заставляют их сомневаться в увиденном и оставляют без ответов сотни вопросов, ведь иллюзионисты не спешат раскрывать секрет своей магии. Отыскать загадку и взбудоражить свое воображение можно будет уже этой весной.

Фото: организаторы

КОГДА: 20 марта (19:00), 21 марта (12:00, 16:00, 20:00)

ГДЕ: Дворец Республики

ЦЕНА ВОПРОСА: от 35 BYN до 165 BYN. Билеты во всех кассах и на сайте kvitki.by

ИНФОЛИНИЯ: +375 (44) 5-947-947

КСТАТИ

В один из последних визитов «Иллюзионистов» в Беларусь, «Комсомолка» поговорила с его участником Джейсом Мором. Именитый фокусник рассказал, почему шоу отличается в разных странах и существует ли тайная ложа фокусников (читать дальше...)