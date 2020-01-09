2020-01-09T16:33:42+03:00
Досуг
КП Беларусь

Лучшее бродвейское шоу «Иллюзионисты» возвращается в Беларусь

Фокусники из США, Австралии и Западной Европы заставят вас сомневаться в собственных глазах
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Шоу «Иллюзионисты» признано самым продаваемым в истории Бродвея. Его участники - это профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Чем-то они напоминают супергероев – у каждого своя специализация, в которой он просто гений! Фокусники умеют левитировать, читать ваши мысли, проходить сквозь стены и многое-многое другое. Трюки, которые они демонстрируют в шоу, эффектны и опасны, отчего восхищают не только зрителей, но и известнейшего иллюзиониста Дэвида Копперфильда!

Мастерство «Иллюзионистов» уже покорило более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Фокусники творят невозможное прямо на глазах тысяч людей. Заставляют их сомневаться в увиденном и оставляют без ответов сотни вопросов, ведь иллюзионисты не спешат раскрывать секрет своей магии. Отыскать загадку и взбудоражить свое воображение можно будет уже этой весной.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 20 марта (19:00), 21 марта (12:00, 16:00, 20:00)

ГДЕ: Дворец Республики

ЦЕНА ВОПРОСА: от 35 BYN до 165 BYN. Билеты во всех кассах и на сайте kvitki.by

ИНФОЛИНИЯ: +375 (44) 5-947-947

КСТАТИ

В один из последних визитов «Иллюзионистов» в Беларусь, «Комсомолка» поговорила с его участником Джейсом Мором. Именитый фокусник рассказал, почему шоу отличается в разных странах и существует ли тайная ложа фокусников (читать дальше...)

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