2020-01-09T18:09:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ни раздражения, ни злости - просто закрыла рукой рот и нос»: в Лепеле судят женщину, которая, будучи беременной, задушила двухлетнего сына

Чтобы запутать правоохранительные органы, женщина рассказала, что ее малыша увел на прогулке какой-то мужчина
Наталья ПАРТОЛИНА
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За два дня до трагедии Алена выложила в соцсеть серию фотографий, где она нежно обнимает и целует сынишку. Фото: страница в соцсети "Одноклассники".За два дня до трагедии Алена выложила в соцсеть серию фотографий, где она нежно обнимает и целует сынишку. Фото: страница в соцсети "Одноклассники".
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8 января в Лепеле начался суд над Аленой Х. - женщиной, которая задушила своего двухлетнего ребенка. Эта жуткая история потрясла всю страну.

Напомним, 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию. Она была расстроена, просила найти пропавшего сынишку. По словам матери, Ярослав, которому было 2 года и 8 месяцев, потерялся во время прогулки в парке. Алена подробно описала, во что был одет малыш - курточку, шапочку, кроссовки. Назвала и приметы мужчины, с которым якобы видели мальчика.

На поиски бросили все силы: правоохранительные органы прочесали парк, сотрудники МЧС осматривали берега реки и озера, водолазы обшарили дно. Просмотрели и записи камер видеонаблюдения. На них действительно было видно, что Алена ходила в парк - но одна, без сына. Мальчика нашли в гараже дома, который снимала Алена вместе с сожителем Андреем К. Тело Ярослава, завернутое в черный пакет, лежало в старом диване. На диване стоял телевизор. Мальчик был одет как для прогулки - в курточке, кроссовках, шапочке… Именно так, как рассказывала мама.

Экспертиза установила, что ребенка задушили. Вначале по подозрению в убийстве задержали и Алену, и ее сожителя. Позже следствие выяснило, что мужчина к убийству непричастен. Обвинение предъявили маме малыша. Дней через десять после трагедии Алена родила ребенка. Его отдали отцу - Андрею К.

В первый день судебного заседания Алена, сильно похудевшая, отказалась что-либо говорить. Женщина сидела в зарешеченном отсеке для обвиняемых и плакала, когда судья зачитывал показания, которые она дала во время следствия.

Если восстанавливать события согласно тому, что женщина рассказала на следствии, сына она убила накануне вечером, 26 мая. Мальчик болел, у него была сильная простуда. Алена не вызывала врачей, пыталась лечить ребенка сама, но легче ему не становилось - малыш плакал, стонал. Сожитель пришел с работы и лег спать, сказав Алене, что, если ребенок не перестанет стонать, он «выбросит его в сарай». Тогда Алена закрыла мальчику рот и нос ладонью и держала так несколько минут. Как она сама объясняла, ни раздражения, ни злости, ни ненависти к сынишке она в этот момент не испытывала - «просто закрывала» рукой рот и нос. Потом положила его на тахту и поняла, что малыш мертв.

«Не могла уснуть до двенадцати ночи, казалось, что сын на меня смотрит», - рассказывала Алена на следствии.

Утром, когда сожитель ушел на работу, она одела сынишку как для прогулки, завернула его тело в пакет и спрятала в диван в гараже. Потом пошла в милицию и рассказала об утренней прогулке и о подозрительном мужчине, который увел потерявшегося Ярослава. За два дня до трагедии Алена выложила в соцсеть серию трогательных фотографий, где она обнимает и нежно целует сынишку…

Судебные разбирательства продолжаются. Лепельчане проводят параллели между трагедией, случившейся несколько лет назад. Тогда 15-летняя школьница убила своего новорожденного ребенка. Следствие и судебные разбирательства заняли два года. За это время девушка, как и Алена, родила второго ребенка…

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