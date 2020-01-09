2020-01-09T18:09:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Отработка последствий стала бы уроком»: психолог о подростках, которые на Новый год пришли в гости и разгромили квартиру

Родители девочки, к которой они пришли, оценили ущерб в 2 тысячи рублей и обратились в милицию, там выясняют, кто именно крошил мебель и бил люстру
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ребята из Лиды решили весело отметить Новый год. Несколько человек собрались у одной из девушек, пока ее родителей не было дома. Возможно, все началось шампанским и мандаринами, но потом, говорят в милиции, вечеринка вышла из-под контроля. Вышла настолько, что подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна.

- К счастью, на улице никто не пострадал, - говорят в УВД Гродненского облисполкома.

Когда родители девушки вернулись домой, то испытали шок от увиденного. Они обратились в милицию, а ущерб оценили в 2 тысячи рублей.

«Нужно объективно оценить степень вины каждого»

- Как правило, родители подростков в таких случаях возмещают ущерб, - говорит представитель УВД Гродненской области Евгений Дудко. - Если происходит какое-то непонимание, виновные или их представители возмещать ущерб не согласны, владельцы квартиры вправе обратиться в суд.

Как будет в этом случае, говорить рано: Лидский РОВД проводит проверку. Только после нее станет ясно, каким будет наказание для подростков.

- Опрашиваются все подростки, которые были в квартире в новогоднюю ночь, устанавливается, кто крошил мебель и в каком количестве, оценивается материальная ценность, - говорит Евгений Дудко. - Нельзя говорить, что все подростки будут виноваты в равной степени, нужно объективно оценить степень вины каждого. Зачастую в таких компаниях из 10 человек 8 могут быть спокойных, а два под воздействием алкоголя - зачинщики.

В милиции рассказывают, что делать в таких ситуациях.

- Мы снова напоминаем родителям, что всегда надо интересоваться, где находятся их дети, особенно в такие праздники, - говорит Евгений Дудко. – Соседям, если они слышат, что за стеной что-то происходит, лучше позвонить в 102. Ну а детям, конечно, думать всегда о том, что они делают.

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

«Выпивка продается даже в центрах оздоровления»

- Как-то я возмутилась, почему детям продают алкоголь, а в ответ услышала «Ну хочется ребенку холодного пивка, что тут такого?!» - приводит пример педагог-психолог Анна Грановская. - Получается, общество считает, что это нормально и естественно - выпивающие дети? Низкий уровень жизни людей и доступность дешевого алкоголя приводит к алкоголизации населения. Стойки с выпивкой широко распространены даже в Центрах оздоровления прямо возле бортиков бассейна. Как бы мы ни воспитывали детей, они все равно будут похожи на нас, взрослых. И если взрослый человек может справиться со стрессом только выпивая или выкуривая, то что можно ожидать от подростков? У которых вдобавок зашкаливают гормоны и действия опережают здравый смысл? Громя все в чужой квартире, эти подростки подтверждают мои предположения, что им все легко дается, и они не ощущали естественных последствий других своих поступков. Иными словами, они не приучены к труду, не берегут чужое. Отработка ущерба общественными работами стала бы тем самым естественным последствием и хорошим уроком для подростков.

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