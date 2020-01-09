Нацбанк резко высказался о рассрочках: из-за них все белорусы переплачивают в магазинах. Теперь товары подешевеют на 25%?

Карты рассрочек стали привычной частью нашей жизни. Многие с их помощью покупают не только крупную бытовую технику или мебель, но даже продукты питания. Потребители четко разграничивают кредит и рассрочку и отдают предпочтение последней, считая, что при покупке в рассрочку они не переплачивают, поскольку она беспроцентная.

Однако Национальный банк углубился в тему и констатировал, что мы в любом случае переплачиваем, даже если рассчитываемся своими деньгами и не используем карты рассрочки наподобие «Халвы» или «Магнита». Работает это так: за товар, который покупатель приобретает в рассрочку (в том числе и по карте рассрочки), магазин выплачивает банку комиссию. Размер этой комиссии разный и иногда превышает 30% от цены товара. Понятно, что в результате эту сумму магазин по умолчанию включает в цену товара. В конечном счете переплачивает покупатель.

Нацбанк, проанализировав условия и практику предоставления рассрочек, направил в адрес коммерческих банков письмо с настоятельной рекомендацией ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торгового объекта. С 8 января это вознаграждение не должно превышать 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Это, как планируется, должно снизить цены на товары и услуги. Коммерческие банки должны отчитаться о проведенных мероприятиях по снижению маржи, получаемой с организаций торговли, до 8 февраля.

Если банковская комиссия действительно составляла 30%, а сейчас не должна быть выше 4%, то несложно подсчитать, что цены должны снизиться аж на 26%!

В Национальном банке факт существования письма с такими рекомендациями подтвердили, однако от дальнейших комментариев воздержались.

Банки и магазины готовятся к работе в новых условияхФото: Олег УКЛАДОВ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Сроки беспроцентных рассрочек сократятся»

- Говорить о том, что снижение цен на товары действительно произойдет и оно составит 26%, затруднительно, - прокомментировали «Комсомолке» в одном из коммерческих банков. - С большой долей вероятности можно прогнозировать, что банки будут вынуждены снижать период предоставления рассрочек - они станут предоставлять рассрочки на 3 - 4 месяца, ведь более длинные рассрочки станут для них нерациональными.

ЧТО ГОВОРЯТ МАГАЗИНЫ

ЦУМ: «На конечную стоимость товаров новые правила прямого влияния не окажут»

- ЦУМ никогда не увеличивал розничную стоимость за счет кредитных продуктов, - рассказали в отделе организации ОАО «ЦУМ Минск». - Мы всегда уплачивали вознаграждения банкам исходя из своей торговой надбавки. Наш магазин, сотрудничая с коммерческими банками, всегда ориентировался на предельные величины банковских комиссий в размере около 4%. Кроме этого, ЦУМ не пользовался длинными периодами рассрочек, максимум - 10 - 12 месяцев. В любом случае на конечную стоимость товаров в универмаге новые правила прямого влияния не окажут.

«Пятый элемент»: «Стоимость рассрочек не влияет на цену товара»

- Стоимость рассрочек, вопреки расхожему мнению, не влияет на цену товара, т. к. компенсируется не покупателем, а торговой организацией и производителем, - объяснили специалисты известной торговой сети. - Давайте не будем гадать, а наберемся терпения, - прокомментировали специалисты «Пятого элемента». - Кредиты (в том числе беспроцентные рассрочки) предоставляет не торговая сеть, а банки-партнеры. И разработка пакетов кредитных продуктов (в том числе рассрочек) - прерогатива банков. Те пакеты, которые они предложат рынку ритейла, будут доступны всем нашим покупателям. Как торговая сеть, мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы продаж, и будем над этим работать.