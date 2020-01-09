2020-01-09T17:28:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

МАЗ на «Дакаре»: «Сплошное бездорожье. Камни такие - можно пробить что угодно»

Проколы на четвертом этапе отбросили наш ведущий экипаж с первого места
Владимир КРИУЛИН
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"МАЗ-СПОРТавто" после трех этапов шел в лидерах, но проколы колес отбросили на несколько позиций. Фото: maz.by"МАЗ-СПОРТавто" после трех этапов шел в лидерах, но проколы колес отбросили на несколько позиций. Фото: maz.by
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Только мы порадовались, что на ралли-рейд «Дакар» Сергей Вязович и его экипаж идут на первом месте в общей классификации, как сказались условия бездорожья.

- Навигация была несложной, а вот второй и третий отрезки были убойными. Нам пришлось менять колесо, а потом еще продолжали ехать с двумя проколами. Третий участок такой, что на нем надо триал проводить, - рассказал о четвертом этапе Сергей Вязович.

Замена колес обернулась 15-минутым отставанием от лидера на финише. В общей классификации Вязович переместился на второе место с отставанием 10 минут от Андрея Каргинова из «КАМАЗа». МАЗы Алексея Вишневского и Александра Василевского в общей классификации после четвертого этапа занимали 11-е и 12-е места.

- Мы проехали этап без остановок и проблем, хоть и приходилось много обгонять. В конце спецучастка организаторы заставили всех поездить по таким камням, что просто жесть - сплошное бездорожье. Камни настолько большие, что можно пробить все что угодно, - сказал пилот Алексей Вишневский.

Пятый этап прошел в четверг. Гонщиков ждал 353-километровый спецучасток, причем половину маршрута составляли песчаные дюны Саудовской Аравии. Но хватало и скал с камнями. Сергей Вязович показал четвертый результат, пропустив вперед три экипажа «КАМАЗа». В общей классификации после пяти этапов он занимает третье место с 23-минутным отставанием от лидера. Алексей Вишневский и Александр Василевский остались на тех же позициях. Всего будет 12 этапов.

Зрелищные и захватывающие кадры: МАЗ-СПОРТавто на 3 и 4 этапах ралли Дакар 2020. Источник: mazbelarus

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