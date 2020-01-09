За один день сменил два клуба: лучший снайпер чемпионата Беларуси перешел в ЦСКА

Этот нападающий стал сенсацией. До прошлого года Илья Шкурин был известен лишь в узких кругах: талантливый нападающий с трудным характером. Из-за этого ему было сложно реализовать себя в родном «Витебске» (играл в основам за дубль). Он перебрался в минский «Энергетик-БГУ», где к нему тренеры нашли подход: 19 забитых мячей и 7 голевых передач в чемпионате-2019. И это притом что команда боролась за выживание в Высшей лиге! «Энергетики» больше всех пропустили (66 мячей), но по голам стали четвертой командой (52 гола - БАТЭ, например, в 30 матчах забил всего на 9 мячей больше).

Начиная с лета все говорили, что Шкурину давно пора дать шанс в национальной сборной. Но главный тренер Михаил Мархель сетовал, что форварду надо сначала зарекомендовать себя в молодежной сборной. Хотя, возможно, дело в старом конфликте. Еще работая с молодежкой, Мархель не поставил Шкурина в стартовый состав, после чего Илья собрал вещи и уехал. В конце 2019 года именно Мархель на церемонии «Звездный мяч» вручал Шкурину награду как лучшему нападающему. Глядишь, старые недомолвки уладятся.

В четверг днем «Энергетик-БГУ» официально сообщил, что Шкурин переходит в брестское «Динамо». Об этом говорили еще раньше. Причем с замысловатой комбинацией. Нападающий сначала заключает контракт с «Динамо» и уходит в ЦСКА к Виктору Гончаренко. Как написал в своем телеграм-канале журналист российской деловой газеты «Бизнес Online» Иван Карпов, председатель «Динамо-Брест» Александр Зайцев прошлой зимой дал Шкурину 40 тысяч долларов, чтобы тот разорвал контракт с «Витебском» и выплатил положенную неустойку. Похоже, эти деньги он с лихвой отобьет.

- Для Бреста он был еще не готов, поэтому решили, что Илья поиграет годик в команде попроще. Выбрали столичный «Энергетик-БГУ», с ним у Зайцева братские отношения, - написал своем в телеграм-канале Иван Карпов. - Многие пытались общаться с «Энергетиком» насчет его трансфера. Назывались сумасшедшие суммы - от $1 млн.

В конце декабря Виктор Гончаренко о возможном переходе Шкурина в его команду говорил коротко: без комментариев. В четверг вечером ЦСКА сообщил, что Шкурин заключил контракт на 4,5 года.

Илья Шкурин перешел в московский ЦСКА. Фото: pfc-cska.com

Интересно, что ЦСКА не конкретизировал, из какого клуба пришел Шкурин, лишь перечислил, что он выступал за «Витебск», «Энергетик-БГУ», брестское «Динамо». Сайт брестского клуба об Илье Шкурине ничего не сообщал.

Новость о переходе Ильи Шкурина на сайте ЦСКА.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лидер «Динамо» вернулся в БАТЭ

Павел Нехайчик в минувшем чемпионате помог брестчанам выиграть золотые медали - 12 мячей и 7 голевых передач. Но в «Динамо» его не удержали - он вернулся в БАТЭ. Номинально его заменил 32-летний албанец Элис Бакай, который зажигал в солигорском «Шахтере» - 10 мячей и 11 голевых передач (лучший показатель в лиге). Также в город над Бугом переехал 22-летний Кирилл Печенин из «Витебска». И самое забавное. В середине декабря Максим Витус трогательно прощался с брестским «Динамо», называя время, проведенное в клубе, лучшим в карьере. 6 января клуб сообщил, что футболист вернулся и заключил контракт на год.