«Я готова платить за туалет. Но не в кафе же!»: в популярном бистро в Минске вводят плату за нужду

На входе в туалеты популярного ресторана быстрого питания «ЛИДО», что возле Комаровского рынка в Минске, установлены турникеты. По нарисованным на них картинкам даже неосведомленному человеку понятно, что они означают «Платить!».

Турникеты еще не работают, но уже заставляют многих посетителей притормозить. «Ой, а здесь платить надо?» - боязливо оглядывает конструкцию пожилая женщина с рюкзаком. «Идите-идите, пока бесплатно», - успокаивают ее другие посетители.

Корреспондент "Комсомолки" убедилась, что туалет в "Лидо" пока еще бесплатныйФото: Раиса ЮДИНА

Дату, с которой проход за эти турникеты станет платным, в администрации ресторана не называют. Сделать туалет платным решили из-за «удачного» расположения - рядом многолюдная Комаровка и масса других торговых объектов. И покупателям, и продавцам сходить по малой и большой нужде в комфортную уборную за счастье. Коллеги-журналисты озвучивали версию, что гости ресторана жаловались на неаккуратных посетителей с улицы.

В том, что туалет ресторана пользуется популярностью, я убедилась, постояв пять минут у турникета. Примерно половина посетителей кабинок за дверями с М и Ж транзитные - облегчившись, они бодро следовали на выход, не заглядывая в ресторан.

- Почему именно сюда? - спрашиваю у молодого человека. - Есть же бесплатный туалет на рынке…

- Захотелось - и пришел, - недобро взглянув на меня, коротко ответил он.

- Я лично не против платить за вход в туалет. Но в кафе это выглядит странно! Не должна там браться плата. Особенно с посетителей, - комментирует нововведение Инна, посетитель ресторана.

- Дожили! - лаконично высказывается пожилая женщина. Подумав, добавляет: - От меня, что ли, больше грязи будет, чем от посетителя кафе?

С одной стороны, бесплатный туалет в кафе должен быть доступен всем - есть гигиенические требования, утвержденные постановлением Минздрава в 2015 году, и они дают право человеку с улицы зайти в туалет любого магазина или кафе, ничего там не покупая и не заказывая.

Однако есть еще президентский декрет №7 «О развитии предпринимательства», подписанный в 2017 году, который утвердил санитарно-гигиенические требования к содержанию зданий и сооружений, принадлежащих субъектам хозяйствования. После чего обязанность давать доступ посетителям в служебные туалеты стала рекомендацией. И выполняется она по усмотрению собственника. Как показывает практика, люди у нас отзывчивые, и практически никогда не отказывают в просьбе пустить в туалет. Каждый может оказаться в такой деликатной ситуации.

Кабины М и Ж есть и на рынке, но об этом не все знают

В компании, курящей у входа в «ЛИДО», как раз обсуждают туалетную сенсацию.

- Нет, ну понятно, что люди сюда пойдут в туалет. Потому что в кафе он по умолчанию есть. А на рынке никаких указателей нет, чтобы сориентироваться, - справедливо замечает парень.

На самом деле совсем рядом с «ЛИДО» есть как минимум два больших бесплатных туалета - в ТЦ «Зеркало» и на крытом Комаровском рынке. Я лично проинспектировала оба и была вполне удовлетворена их состоянием. Чисто, просторно, не воняет, туалетной бумаги хватает, есть краны для мытья рук и сушилки. Правда, графики уборки немного отличаются: в бистро ее делают раз в час, на рынке и в торговом центре - раз в два-три часа.

Бесплатный туалет есть в торговом центре рядом с Комаровкой.Фото: Раиса ЮДИНА

Где найти туалет на Комаровке, подскажет любой продавец:

- Идите вдоль рампы, а там по стеночке правее - М и Ж.

И в здании крытого рынка работает бесплатный туалет.Фото: Раиса ЮДИНА

Спрашиваю о том же в большой кофейне на Комаровке - пожалуйста, говорят, у нас свой есть туалет, вот сюда, в эту дверь.

В торговом центре понятная навигация со стрелочками. И кто сказал, что в районе Комаровки негде бесплатно по нужде сходить?!

В бесплатном туалете на рынке чисто. Уборка проводится по расписаниюФото: Раиса ЮДИНА

ВОПРОС В ТЕМУ

Есть ли бесплатные туалеты на улице?

Городские общественные туалеты в столице находятся на балансе предприятия «МАФ». Бесплатных среди них не осталось. По словам заместителя директора предприятия Людмилы Гриневич, отношение к общественным туалетам в нашем обществе еще, мягко говоря, не на высоком уровне, так что платное посещение туалетов оправданно. Без контроля и без оплаты в общественных туалетах воровали все, что могли унести - туалетную бумагу, ершики, даже оборудование снимали.

- На рентабельность не рассчитываем, но стараемся при этом, чтобы посещение туалета было для людей доступным. Поэтому цена остается 70 копеек, несмотря повышение тарифов на электроэнергию, воду и другие ресурсы. Работаем над тем, чтобы во всех туалетах можно была рассчитаться карточкой. Многие туалеты оборудованы для посещения инвалидами, - говорит собеседница.

Напомним, вход в общественные туалеты бесплатный для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов I и II группы, детей в возрасте до 7 лет, военнослужащих срочной военной службы, участников и ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.

В туалете в бистро убирают чаще всего.Фото: Раиса ЮДИНА

Список всех общественных туалетов Минска с адресами есть на сайте предприятия www.kyp-maf.by. А еще можно скачать на свой смартфон приложение «Туалеты Минска». Здесь они все - и платные и бесплатные. Указан адрес и время работы (хотя оно в зависимости от сезона может меняться).

А КАК У НИХ?

Для посетителей - по коду, для посторонних - за деньги

Платный туалет в кафе и ресторанах в Европе совсем не экзотика. В соседних Польше и Литве во многих общепитовских уборных установлены кодовые замки. Посетители получают бумажку с кодом, по которому можно попасть в туалет. Для остальных вход платный, в перерасчете на белорусские деньги - 50 - 70 копеек.

В кафе и ресторанах быстрого питания практикуется другой вариант - код для посещения туалета печатается на чеке. Такой подход используется в Москве, где, кстати, в некоторых торговых центрах тоже берут плату за туалет, что вызывает справедливое возмущение посетителей фуд-кортов.

А в кафе и магазинах США к забежавшим по нужде более лояльны.

- Во-первых, здесь туалет в каждом магазине и чаще всего не один. Где бы ты ни оказался, до туалета 1 - 2 минуты, - рассказывает белоруска Ольга, проживающая почти два года в США. - Если в совсем маленькой лавке его нет, а тебе очень надо, чаще всего сотрудники предложат служебный туалет. В определенных местах могут написать, что только для посетителей, но это не значит, что никого другого не пустят.