2020-01-09T19:58:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Показывать медсправку при прохождении техосмотра теперь не нужно

А вместо сертификата ТО инспекторам теперь нужно показывать наклейку для лобового стекла
Геннадий МОЖЕЙКО
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Показывать медсправку при прохождении техосмотра теперь не нужно.Показывать медсправку при прохождении техосмотра теперь не нужно.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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С 1 января автовладельцам для прохождения государственного техосмотра больше не нужно показывать медицинскую справку. Эта норма вступила в силу после официального опубликования указа «Об упрощении некоторых административных процедур», который Александр Лукашенко подписал накануне новогодних праздников.

Напомним, у каждого водителя должна быть действующая медицинская справка. Для ее получения нужно пройти специальный медосмотр в профильной поликлинике. Обычно справку выдают на 5 лет, но если есть проблемы со здоровьем, могут выдать на 3 года, или даже на 2. Правда, уже давно иметь при себе справку и показывать ее гаишнику стало не обязательно. Поэтому многие совершенно спокойно ездили с просроченной справкой. Ее нужно было показывать во время прохождения техосмотра. Но во-первых, сейчас больше половины автовладельцев не проходят ТО, чтобы не платить так называемый «дорожный сбор» - но рискуют получать штрафы. Во-вторых, пройти ТО на автомобиле может любой другой водитель, у которого есть действующая справка. Теперь эту норму отменили – справка для прохождения ТО больше не нужна.

А зачем она нужна? Для замены водительского удостоверения, срок действия которого 10 лет. Еще - для возврата прав после лишения. Также наличие действующей справки сыграет в плюс водителю при разборе в ДТП. Конечно, это не значит, что если справка просрочена – водитель однозначно виноват. Справка будет лишь небольшим бонусом.

Также выяснилась еще одно изменение, предусмотренное новым указом. «Комсомолка» уже писала о том, что он отменяет необходимость предъявления инспектору сертификата о прохождении гостехосмотра. Сейчас стало понятно: вместо сертификата показывать инспектору теперь нужно «Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» - а именно так называется наклейка о прохождении ТО. Ее выдают после прохождения ТО, но клеить на лобовое стекло ее было необязательно, показывать тоже. Теперь наклейку ввели в перечень документов, которые водитель «обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ».

Наклейка о прохождении ТО - это и есть "Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении". Фото: drive2.ru.

Наклейка о прохождении ТО - это и есть "Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении". Фото: drive2.ru.

Правда, остаются вопросы. Например, что делать, если автовладелец наклеил наклейку на стекло, а потом оно треснуло, и он его поменял, а старое выкинул вместе с наклейкой? Также многие говорят, что наклейку можно легко подделать – ведь она, в отличие от сертификата, не обладает степенями защиты. Пока эти моменты никак не разъяснены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заказать выписки из поликлиники для прохождения медосмотра можно дистанционно

Минздрав запустил пилотный проект по упрощению прохождения медосмотра для получения справки. Нужно зарегистрироваться на сайте «водительской» поликлиники (пока их три: 24-ая поликлиника Минска, 7-ая Гомеля и Столбцовская больница). Дальше врачи сами запросят выписки из медучреждений и данные об отсутствии психиатрического и наркоучета. Если все хорошо – с паспортом и двумя фотографиями можно идти на медосмотр. Записаться можно предварительно на сайте «водительской» поликлиники. Первое время нововведение будет доступно только тем, кто не менее пяти лет проживает в районе обслуживания одного из трех выше названных медучреждений. Если проект окажется эффективным, через 6 месяцев он будет распространен на все регионы страны.

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