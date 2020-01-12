«Цмокi-Мiнск» в матче Единой лиги ВТБ обыграли саратовский «Автодор»
12 января в Минске минские «Цмоки» принимали «Автодор» из Саратова и смогли добыть третью победу в турнире (в 13 матчах) - 88:80. Причем, это первая победа в родных стенах. Правда, пока минская команда не смогла покинуть последнее (13-е место) в турнирной таблице.
Самые результативными в составе минчан стали Максим Салаш и Бранко Миркович - по 16 очков.
- Большое спасибо болельщикам за атмосферу, которую они создают на наших матчах. Что касается команды, то ребята большие молодцы! Они выдержали сложный график: 3 игры за 7 дней. Большое уважение за это! - сказал главные тренер Ростислав Вергун.
18 января «Цмоки» сыграют в гостях с «Локомотив-Кубань» в Краснодаре.
Come On!Фото: Владимир Зоркий / Коммерсантъ.
Главный тренер «Цмокi-Мiнск» Ростислав Вергун.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч «Цмокi-Мiнск» - «Автодор».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Есть первая победа на своей арене!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
(будет дополнено)
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