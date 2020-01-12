На «Минск-Арене» перед матчем «Динамо» со «Спартаком» подняли свитер Цыплакова

12 января минское «Динамо» провело очередной матч КХЛ. В соперниках был московский «Спартак». Игра была примечательна тем, что «зубры» отмечали 10-летие со дня первого матча КХЛ на «Минск-Арены». А перед игрой подняли свитер легендарного хоккеиста Владимира Цыплакова, который ушел из жизни на 50 году…

«Самый доброжелательный в мире хоккея». Ушел из жизни Владимир Цыплаков

Сама игра получилась, как весь сезон «Динамо»: начало провели в атаке, вроде бы смотрелись хорошо, но затем две нелепые ошибки в обороне и гости ведут к счете – 2:0. Дальше деморализованные «зубры» словно пребывали в прострации и к 25-й минуте проигрывали уже 0:4.

Райан Спунер смог лишь подсластить пилюлю, сделав счет 1:4. Но в концовке «красно-белые» забросили еще раз. В итоге поражение – 1:5.

Трудно поверить, что в этом сезоне «Динамо» на своем льду крупно обыгрывало «Йокерит», который сейчас идет на четвертом месте в Западной конференции. «Зубры» делят 12-13-е места.

14 января «Динамо» в гостях сыграет с ЦСКА.

"Динамо" (Минск) - Спартак (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный момент у ворот москвичей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты Спартака.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Знахаренко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№33 Юлиус Гудачек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Верим в команду".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" (Минск) - Спартак (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№73 Дмитрий Знахаренко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ