«Леночка продолжает быть актрисой»: в суд над Еленой Модиной, которую обвиняют в мошенничестве, три раза вызывали скорую

Первое заседание по делу Елены Модиной состоялось 5 января, процесс должен был продолжиться в понедельник, 13 января. Но, как только конвой доставил обвиняемую к зданию суда, женщина заявила, что плохо себя чувствует. В суд вызвали «скорую», но бригада медиков быстро уехала – видимо, не найдя причин увозить женщину в больницу.

Врачи приезжали в суд три разаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но Елена повторяла, что она себя плохо чувствует и в процессе участвовать не может: в результате к суду снова приехала машина «скорой» - второй раз за полтора часа. Врач, который осматривал ее, обронил, выходя из кабинета: «Это может продолжаться бесконечно».

Потерпевшие, которые все это время ждали у дверей зала суда, шутили: «Молодец, Леночка, продолжает быть актрисой». Елене тем временем измеряли температуру и давление.

Потерпевшие в коридоре шутили, что Елена продолжает быть актрисойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Процесс решили начать после перерыва на обед. Но за этот час к Елене еще раз вызывали врачей – на этот раз ее госпитализировали, суд отложили до 17 января.

Елена Модина, она же Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten – москвичка с образованием психолога. Последние несколько лет она жила в Минске, до этого «гастролировала» по России и Украине и мошенничеством занимается давно - в 2012 году в Москве ее осудили за это на два года колонии.

Женщина легко меняла внешность, голос и пол. Фото: Следственный комитет

- Человек легко менял внешность, могла представляться как мужчиной, так и женщиной, подделывала голос и с помощью специальных программ, и без них - у людей даже не возникало подозрений, что с ними разговаривает не мужчина, а женщина. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие, - рассказывали в Следственном комитете.

Своих потенциальных жертв Модина находила в кругах собачников, геймеров, косплееров, ЛГБТ-сообществе и других компаниях. Короткого общения Елене хватало для того, чтобы понять, чем человек живет и увлекается. Конечно, интересовалась она и слабыми местами человека: она узнавала все о неурядицах на работе, в отношениях, проблемах со здоровьем.

Если человек рассказывал, что болен онкологией, Елена отвечала, что тоже это перенесла, обещала помочь лекарствами и контактами врачей. Во время общения с людьми ЛГБТ - сообщества говорила, что она знает эту проблему изнутри, потому что сама - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По словам потерпевших, она легко входила в доверие, могла говорить на любые темы.

Деньги она выманивала под разными предлогами: на лечение несуществующего рака, чтобы уехать на заработки, купить бытовую технику, для изготовления костюмов и декораций, для сдачи экзамена на знание польского.

Кроме того, что Елена врала и о том, что занимает высокие должности. К примеру, под видом сотрудника посольства Беларуси в Латвии она вошла в доверие к литовцу и предложила ему работу в офисе крупной компании в Лондоне. Объяснила, что нужно оформить документы, но стоит это очень дорого - 19 тысяч долларов. Мужчина на условия согласился и перечислил обвиняемой нужную сумму.

Сейчас в деле 15 потерпевших, общая сумма ущерба – около 60 тысяч долларов.

Елену Модину обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество, совершенных повторно, в крупном и особо крупном размерах, подстрекательстве к даче взятки, совершенном повторно.

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