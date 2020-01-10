2020-01-10T13:02:20+03:00
Спорт
КП Беларусь

«В трудные минуты ребята проявили характер». Беларусь с победы стартовала на чемпионате Европы

Команда Юрия Шевцова обыграла Сербию
Владимир КРИУЛИН
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В первом матче на чемпионате Европы по гандболу 2020 года сборная Беларуси обыграла Сербию. Фото: handball.byВ первом матче на чемпионате Европы по гандболу 2020 года сборная Беларуси обыграла Сербию. Фото: handball.by
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Стартовал чемпионат Европы по гандболу, который проходит в трех странах: Австрии, Норвегии, Швеции. Сборная Беларуси групповую стадию проводит в австрийском Граце. И в первом матче обыграла команду Сербии - 35:30.

По итогам первого тура белорусский линейный Артем Королек с 9 голами возглавил список бомбардиров, а разыгрывающий Борис Пуховский делит первое место по голевым передачам (6).

Также в нашей группе Хорватия и Черногория. Эта победа особенно важна, ведь матч называли игрой за второе место: дальше выходят две первые команды, хорватов заранее рассматривали как фаворитов не только в группе, но и во всем турнире.

— Не стану говорить про чужую команду, но могу сказать о своей. В трудные минуты ребята проявили характер. Команда была вместе и боролась. В первом тайме, когда соперник сравнял счет, мы допустили серию детских ошибок. Можно сказать, сами вернули сербов в игру. Но ребята верили в себя, морально были готовы ко всему. Поэтому очень доволен и двумя очками, и тем, как парни сражались, - передает слова главного тренера сборной Беларуси Юрия Шевцова сайт БФГ со ссылкой на fasthandball.com.

11 января команда сыграет с Хорватией (18:00), 13 января - с Черногорией.

Впервые в чемпионате принимают участие 24 команды, которые разделены на шесть групп. В следующую стадию выйдут лучшие 12, где образуют два секстета, в которых поведут борьбу за участие в полуфиналах.

Важно, что на чемпионате Европы будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020 в Токио. Для этого надо выиграть чемпионат. Сложно, да. Но еще в апреле состоится отборочный турнир на Олимпиаду. Германия, Дания, Испания, Норвегия, Франция, Хорватия и Швеция уже обеспечили свое участие в этой квалификации. Сборной Беларуси надо быть выше остальных команд, не попавших в отборочный олимпийский турнир матчи. При определенных раскладах нашей команде может хватить девятого места (на двух предыдущих были десятые места).

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