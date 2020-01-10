«Надо немного полечиться»: Михаила Финберга срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

До Михаила Яковлевича 10 января с утра пораньше не дозвониться – его номер постоянно занят. Наконец слышим длинные гудки. Финберг сразу же отвечает. Справляемся о здоровье маэстро.

- Уже нормально! Спасибо за звонок, я очень признателен! – сразу говорит дирижер. – У меня поднялся сахар... Врачи в лечкомиссии, где я сейчас, - прекрасные, замечательно ко мне относятся. Надо еще несколько дней полечиться. Но завотделением, зная о множестве концертов и проектов оркестра, сразу сказал мне: «Михаил Яковлевич, ни одной лишней минуты я вас держать не стану».

Кстати, оркестр не переносит из-за госпитализации Михаила Финберга ни одного концерта:

- Я их никогда не переношу. Ближайшее выступление - XX Праздник музыки «Заслаўе-2020». 25 января будем в Мозыре. Мы дадим два концерта у наших друзей на нефтеперерабатывающем заводе. Дальше – «Минский джаз». Билеты на этот фестиваль проданы. Вообще, на все ближайшие концерты подписаны договоры, все состоится.

Еще Михаил Финберг попросил поблагодарить через газету своих зрителей и почитателей.

- Я буду работать для них столько, сколько у меня будет биться сердце.

Обычно Финберг спускается в свой подвал-офис на площади Победы в 6.15 - подписывать ворох финансовых бумаг. В Национальном академическом концертном оркестре он не только худрук, дирижер, а еще конферансье на коцнертах, но и директор. У него нет заместителей – в свое время пожертвовал должностями лет тридцать назад, когда в сфере культуры призвали сокращать кадры.

Как-то Михаил Яковлевич рассказывал о своих рецептах здоровья «Комсомолке»:

- Встаю в 5 утра - и вперед! Раньше было 7 километров, а теперь 3 - 5. Все-таки мне 72 года, а ходьба - тоже физическая нагрузка. А с работой все наоборот: ты на сцене - и усталости или прожитых лет как не бывало, хочется выступать еще. Но тут уж надо спрашивать у Бога - я хочу жить долго, но мы же не вечные.

Финберг признавался, что алкоголь не употребляет и не курит. А журналисты его как-то застукали за обедом в кабинете: на тарелке - кусок колбасы с помидором и хлеб.

- Раньше такие перекусы и были - еще с кефиром или молоком. Никогда нормально не ел, начиная с армии - это десяток лет! Перекусил - и работай дальше. Это неправильно, конечно. Тем более я все об этом знаю, интересуюсь. Главное - с едой не барствовать, наедаясь до отвала, а кушать легко. Скажем, с завтраком у меня ритуал уже 38 лет: только овсяная каша на воде без соли и сахара, а еще - хороший чай.

Кстати, в последней на сегодня публикации «Комсомолки», где Михаил Финберг послушал 20 свежих песен белорусских и имеющих отношение к Беларуси исполнителей, многие артисты делали перепосты статьи по своим соцсетям и благодарили маэстро за оценку их работ: вот как это было.

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