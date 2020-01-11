2020-01-11T18:14:27+03:00
Звезды
КП Беларусь

А вы знаете, кто эти звезды? Проверьте себя: стал известен список артистов «Песни года 2019»

Вы слыхали, как поют Вероника Цубикова и Лима Оста?.. Эти и другие артисты выступят на «Песне года», в которую по легенде попадают с учетом радиоротации
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Стал известен полный список исполнителей, которые выступят на «Песне года Беларуси 2019». Фото: Сергей ВОЛКОВ, Святослав ЗОРКИЙ, Алена КАМЕНЕВА, Павел МАРТИНЧИКСтал известен полный список исполнителей, которые выступят на «Песне года Беларуси 2019». Фото: Сергей ВОЛКОВ, Святослав ЗОРКИЙ, Алена КАМЕНЕВА, Павел МАРТИНЧИК
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Наконец, стал известен полный список исполнителей, которые выступят на «Песне года Беларуси 2019». Само шоу пройдет 18 января на сцене Дворца спорта. А телеверсию музыкальной премии в 2 частях можно будет увидеть на ОНТ 25 января 2020 года. Хедлайнером мероприятия станет Тима Белорусских. А вот как выглядит список остальных артистов:

1. Las Vegas

2. КейСи

3. Дрозды

4. Искуи Абалян

5. Тяни-Толкай

6. Xelena Meraai

7. Алена Ланская

8. Litesound

9. Кирилл Гуд

10. Nizkiz

11. Alen Hit

12. Ваня Здoнюк

13. SkyNet

14. Дядя Ваня

15. NaviBand

16. Лима Оста

17. Вероника Цубикова

18. Влада

19. Евгений Курасов

20. Саша Миненок

21. Анастасия Тиханович

22. Анна Шаркунова

23. Александр Солодуха

24. Лера Яскевич

25. Тео и Ольга Рыжикова

26. Uzari

27. Саша Немо

28. Инна Афанасьева

29. Виктория Алешко

30. Елена и Дарья Гришановы

31. Алексей Хлестов

32. Анжелика Пушнова

33. Группа «Провокация»

34. Галина Шишкова

35. AURA

36. Анатолий Ярмоленко

К сожалению, ни Георгия Колдуна, ни Сергея Михалка, ни группы Akute и Shuma, ни главного открытия года – группы Molchat doma (которая рвет сейчас клубы в Европе), в белорусской «Песне года» мы не увидим. По легенде список участников формируется с учетом мнения интернет-пользователей, официальных данных радиостанций по ротациям песен, личного вклада самих авторов и исполнителей в развитие белорусской национальной музыкальной культуры. И в этом году интернет-голосование проекта «Песня года» вызвало небывалый ажиотаж – на сайте ОНТ проголосовали почти миллион человек!

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