В НХЛ такого не было шесть лет. Бывший вратарь «Динамо» забросил шайбу

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Соперник уступал в счете, заменил голкипера полевым игроком, но получил шайбу в пустые ворота. В итоге «Нэшвилл» победил - 5:2.

Это первый гол вратаря в матче НХЛ, начиная с октября 2013 года. К тому же

37-летний Ринне стал 12-м вратарем в истории лиги, забросившим шайбу, и самым возрастным после легендарного Мартина Бродера (он отличился заброшенной шайбой в 40-летнем возрасте в 2013 году).

Пекка Ринне выступал за минское «Динамо» в сезоне-2012/13 (провел 22 игры), когда в НХЛ был локаут.

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