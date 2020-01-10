2020-01-10T12:07:47+03:00
Спорт
КП Беларусь

В НХЛ такого не было шесть лет. Бывший вратарь «Динамо» забросил шайбу

Пекка Ринне стал 12-м в истории НХЛ вратарем-голеодором [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Пекка Ринне в форме минского "Динамо". Фото: сайт ХК Динамо МинскПекка Ринне в форме минского "Динамо". Фото: сайт ХК Динамо Минск
Изменить размер текста:

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Соперник уступал в счете, заменил голкипера полевым игроком, но получил шайбу в пустые ворота. В итоге «Нэшвилл» победил - 5:2.

Это первый гол вратаря в матче НХЛ, начиная с октября 2013 года. К тому же

37-летний Ринне стал 12-м вратарем в истории лиги, забросившим шайбу, и самым возрастным после легендарного Мартина Бродера (он отличился заброшенной шайбой в 40-летнем возрасте в 2013 году).

Пекка Ринне выступал за минское «Динамо» в сезоне-2012/13 (провел 22 игры), когда в НХЛ был локаут.

Пекка Ринне будет пугать соперников «Динамо» шлемом

Бывший вратарь минского "Динамо" забросил шайбу в матче НХЛ. Источник: twitter.com/NHL

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны
В Толочине пропала 15-летняя девушка, она ушла из социального приюта
Как обманывают при покупках через соцсети: «Потребовала трек-коды на посылку, и меня заблокировали»
Задержанному по громкому делу об убийстве женщины, чьи останки нашли в Свислочи, официально предъявили обвинение
Подробности по делу об останках в Свислочи: 26-летний подозреваемый приехал из Туркменистана, учился в инязе на переводчика
Эксперты выбрали соломку из 88 тонн мака, там оказалось более 900 тысяч доз наркотического вещества
Беларусь начала экспорт патронов в одну из европейских стран
Лукашенко обратился к Путину и главам еще трех государств: в ЕАЭС необходимо устранить барьеры и изъятия, повысить исполнительскую дисциплину
Платформу станции метро «Площадь Ленина» уменьшат
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретятся в Гродно?
Жители Беларуси вечером 10 января смогут наблюдать Волчье полнолуние
Жесткая авария в ночном Минске: столкнулись микроавтобус и легковушка
Разведки США и Канады рассказали подробности того, как украинский Boeing мог быть сбит иранской ракетой
В январе компании, подконтрольные Михаилу Гуцериеву, поставят в Беларусь 750 тысяч тонн нефти
Названы имена лучших легкоатлетов Беларуси по итогам 2019 года
Премьер-министр Канады заявил, что украинский «Боинг» сбили ракетой с земли
Мама пропавшего с отцом 6-летнего Михаэля из Гродно, которого нашли в Анапе спустя 2,5 месяца: «Уже вылетаю к сыну!»
Французский турист провел в открытом море 11 часов, пока его не спас Леонардо ДиКаприо. И это не сценарий нового фильма!
Под Гродно охотники застрелили лису и теперь проходят курс лечения от бешенства
«Ну выпил пива с пассажирами»: в Бресте поймали таксиста с 3,4 промилле
В Минском районе мужчина избил односельчанина, а утром обнаружил во дворе его труп