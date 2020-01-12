В Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова: смотрите, как писатель изобразил однополчан и события 1943-45 годов

Сам Быков говорил, что его фронтовые наброски не сохранились - сгорели под конец войны вместе с вещмешком в «Студебекере». И тем удивительнее теперь эта находка.

До сих пор было известно лишь 6 фронтовых рисунков писателя - два в письмах к родным (хранятся в Витебском областном краеведческом музее), еще четыре были опубликованы в 1970 году в журнале «Дружба народов», а через три года перепечатаны в книге «Когда пушки гремели…». Те же рисунки на военную тему, что в 2000-х годах появились в периодике и в Интернете и подписывались как фронтовые, в действительности таковыми не являются - так Быков в 1993 году проиллюстрировал свою «долитературную биографию» «Пункціры жыцьця», впервые опубликованную уже после его смерти.

Правда, найденные в Гродно рисунки хоть и являются подлинниками, но, по сути, это оригинальные копии тех самых фронтовых рисунков, которые в 1973 году были опубликованы в книге «Когда пушки гремели…» Их обнаружил в домашнем архиве Ивана Глухова протоиерей Андрей Яворец, клирик прихода гродненского храма Святого равноапостольного великого князя Владимира. Прихожане и познакомили отца Андрея с сыном Глухова Валентином Ивановичем.

Оказалось, Иван Акимович познакомился с писателем в 1957 году в редакции газеты «Гродненская правда». В то время Быков вместе с гродненскими литераторами Михасем Васильком и Алексеем Карпюком принимал участие в работе литературного объединения при Доме офицеров, руководил которым Глухов. И даже написал в 1959 году для литобъединения рассказ «Эстафета победы» - сохранилась газета с рассказом, начинающий писатель подписывался тогда еще как Василий Быков.

Рисунок к рассказу «Эстафета победы» тоже мог быть сделан Василем Быковым - в 1950-х годах писатель часто сам иллюстрировал свои рассказы.

Будучи членом Союза журналистов и выступая с очерками о прославленном земляке, Иван Глухов переписывался с ним на протяжении всех 1970 - 1980-х годов - в его архиве хранится около двух десятков поздравительных открыток от писателя. «Очень желаю Вам, дорогой ветеран, доброго здоровья и благополучия в жизни. Читал Ваши статьи о Гродненщине - хорошо! Вы делаете нужное дело», - писал Василь Владимирович в одном из посланий. И в другой раз: «Дорогой Иван Акимович! Сердечно поздравляю Вас с радостным днем нашей Победы. Очень желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия и успешной работы по охране остатков нашей истории. Это благородная работа - дай Вам Бог!»

«Командир орудия старший сержант Простаков». Рисунок Василя Быкова.

Среди же записей самого Глухова обращает внимание такая: написать эссе о Быкове-художнике. Не известно, написал ли Иван Акимович его, зато выступал по линии общества «Знание» перед военнослужащими с лекцией о жизни и творчестве Быкова, во время которой, проводя параллели с Пушкиным и Лермонтовым, говорил в том числе о его таланте художника. Можно предположить, что, будучи лично знаком с писателем, Глухов обратился к нему с просьбой о копиях фронтовых рисунков. И в этой связи или по иной причине Быков сообщал в 1979 году: «Дорогой Иван Акимович, исполняю Вашу просьбу».

«В ровике». Рисунок Василя Быкова.

Но что можно наверняка сказать, так это то, что писатель сам рассказывал, когда находил на фронте время для творчества - в архиве Глухова сохранилась следующая запись: «Он рисовал на листке небольшого клочка бумаги карандашом, штрихами делал тонкие острые рисунки, которые, в сущности, были его второй записной книжкой. Вот некоторые рисунки Василя Быкова, которые он сделал на фронте…» После этих слов, очевидно, и демонстрировались рисунки, на обороте которых значатся пояснения, сделанные следом за писателем: «Комбат 2. Старший лейтенант Ахрин. 1945 г.»; «Командир орудия старший сержант Простаков. Тоже реальная личность из орудийного расчета. 1943 г.», «В ровике Соколе. Здесь запечатлен сюжет из 4-х лиц: дежурный у орудийного расчета; в дозоре; бодрствует; боец отдыхает. 1944 г.»

«Комбат 2. Старший лейтенант Ахрин». Рисунок Василя Быкова.

Однако кто все-таки их автор - Быков или сам Глухов сделал копии? (По свидетельству Валентина Ивановича, его отец хорошо рисовал.) Младший сын писателя Василь Васильевич Быков полагает, что автором может являться отец. Аналогично и известный художник-график Рыгор Ситница говорит: «Бачна, што гэта адна рука. Бачна, што маляваў вучоны чалавек (а Быкаў, як вядома, вучыўся на мастака). І таму з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што аўтар малюнкаў - Васіль Быкаў».

Поздравительная открытка Василя Быкова Ивану Глухову.

Но какова будет дальнейшая судьба гродненской находки? Сын Глухова живет в Москве, однако, чтя память об отце и о Василе Быкове, говорит, что готов передать рисунки вместе с корреспонденцией в гродненский музей писателя. И хоть такового в городе над Неманом пока нет, в любом случае быковские рисунки останутся в Беларуси.