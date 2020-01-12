2020-01-12T21:27:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова: смотрите, как писатель изобразил однополчан и события 1943-45 годов

Рисункии обнаружены в личном архиве гродненского журналиста, ветерана войны Ивана Глухова [фото]
Сергей ШАПРАН
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Снимок бойцов взвода лейтенанта Василя Быкова, сделанном в феврале 1945-го в Венгрии (Ахрин - крайний справа).Снимок бойцов взвода лейтенанта Василя Быкова, сделанном в феврале 1945-го в Венгрии (Ахрин - крайний справа).
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Сам Быков говорил, что его фронтовые наброски не сохранились - сгорели под конец войны вместе с вещмешком в «Студебекере». И тем удивительнее теперь эта находка.

До сих пор было известно лишь 6 фронтовых рисунков писателя - два в письмах к родным (хранятся в Витебском областном краеведческом музее), еще четыре были опубликованы в 1970 году в журнале «Дружба народов», а через три года перепечатаны в книге «Когда пушки гремели…». Те же рисунки на военную тему, что в 2000-х годах появились в периодике и в Интернете и подписывались как фронтовые, в действительности таковыми не являются - так Быков в 1993 году проиллюстрировал свою «долитературную биографию» «Пункціры жыцьця», впервые опубликованную уже после его смерти.

Правда, найденные в Гродно рисунки хоть и являются подлинниками, но, по сути, это оригинальные копии тех самых фронтовых рисунков, которые в 1973 году были опубликованы в книге «Когда пушки гремели…» Их обнаружил в домашнем архиве Ивана Глухова протоиерей Андрей Яворец, клирик прихода гродненского храма Святого равноапостольного великого князя Владимира. Прихожане и познакомили отца Андрея с сыном Глухова Валентином Ивановичем.

Оказалось, Иван Акимович познакомился с писателем в 1957 году в редакции газеты «Гродненская правда». В то время Быков вместе с гродненскими литераторами Михасем Васильком и Алексеем Карпюком принимал участие в работе литературного объединения при Доме офицеров, руководил которым Глухов. И даже написал в 1959 году для литобъединения рассказ «Эстафета победы» - сохранилась газета с рассказом, начинающий писатель подписывался тогда еще как Василий Быков.

Рисунок к рассказу «Эстафета победы» тоже мог быть сделан Василем Быковым - в 1950-х годах писатель часто сам иллюстрировал свои рассказы.

Рисунок к рассказу «Эстафета победы» тоже мог быть сделан Василем Быковым - в 1950-х годах писатель часто сам иллюстрировал свои рассказы.

Будучи членом Союза журналистов и выступая с очерками о прославленном земляке, Иван Глухов переписывался с ним на протяжении всех 1970 - 1980-х годов - в его архиве хранится около двух десятков поздравительных открыток от писателя. «Очень желаю Вам, дорогой ветеран, доброго здоровья и благополучия в жизни. Читал Ваши статьи о Гродненщине - хорошо! Вы делаете нужное дело», - писал Василь Владимирович в одном из посланий. И в другой раз: «Дорогой Иван Акимович! Сердечно поздравляю Вас с радостным днем нашей Победы. Очень желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия и успешной работы по охране остатков нашей истории. Это благородная работа - дай Вам Бог!»

«Командир орудия старший сержант Простаков». Рисунок Василя Быкова.

«Командир орудия старший сержант Простаков». Рисунок Василя Быкова.

Среди же записей самого Глухова обращает внимание такая: написать эссе о Быкове-художнике. Не известно, написал ли Иван Акимович его, зато выступал по линии общества «Знание» перед военнослужащими с лекцией о жизни и творчестве Быкова, во время которой, проводя параллели с Пушкиным и Лермонтовым, говорил в том числе о его таланте художника. Можно предположить, что, будучи лично знаком с писателем, Глухов обратился к нему с просьбой о копиях фронтовых рисунков. И в этой связи или по иной причине Быков сообщал в 1979 году: «Дорогой Иван Акимович, исполняю Вашу просьбу».

«В ровике». Рисунок Василя Быкова.

«В ровике». Рисунок Василя Быкова.

Но что можно наверняка сказать, так это то, что писатель сам рассказывал, когда находил на фронте время для творчества - в архиве Глухова сохранилась следующая запись: «Он рисовал на листке небольшого клочка бумаги карандашом, штрихами делал тонкие острые рисунки, которые, в сущности, были его второй записной книжкой. Вот некоторые рисунки Василя Быкова, которые он сделал на фронте…» После этих слов, очевидно, и демонстрировались рисунки, на обороте которых значатся пояснения, сделанные следом за писателем: «Комбат 2. Старший лейтенант Ахрин. 1945 г.»; «Командир орудия старший сержант Простаков. Тоже реальная личность из орудийного расчета. 1943 г.», «В ровике Соколе. Здесь запечатлен сюжет из 4-х лиц: дежурный у орудийного расчета; в дозоре; бодрствует; боец отдыхает. 1944 г.»

«Комбат 2. Старший лейтенант Ахрин». Рисунок Василя Быкова.

«Комбат 2. Старший лейтенант Ахрин». Рисунок Василя Быкова.

Однако кто все-таки их автор - Быков или сам Глухов сделал копии? (По свидетельству Валентина Ивановича, его отец хорошо рисовал.) Младший сын писателя Василь Васильевич Быков полагает, что автором может являться отец. Аналогично и известный художник-график Рыгор Ситница говорит: «Бачна, што гэта адна рука. Бачна, што маляваў вучоны чалавек (а Быкаў, як вядома, вучыўся на мастака). І таму з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што аўтар малюнкаў - Васіль Быкаў».

Поздравительная открытка Василя Быкова Ивану Глухову.

Поздравительная открытка Василя Быкова Ивану Глухову.

Но какова будет дальнейшая судьба гродненской находки? Сын Глухова живет в Москве, однако, чтя память об отце и о Василе Быкове, говорит, что готов передать рисунки вместе с корреспонденцией в гродненский музей писателя. И хоть такового в городе над Неманом пока нет, в любом случае быковские рисунки останутся в Беларуси.

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