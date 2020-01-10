Минское «Динамо» обыграло «Витязь»

2020 год минское «Динамо» начало с победы в гостях над «Северсталью», что позволило прервать 12-матчевую серию поражений. Дальше последовали два проигранных матча дома с питерским СКА и «Куньлунем».

Сегодня, 10 января, «зубры» на «Минск-Арене» принимали «Витязь». Матч был символичен тем, что предыдущая домашняя победа датирована 13 ноября и была добыта как раз в игре с «Витязем».

От зоны плей-офф «Динамо» отделяет уже 20 очков. Игроки и тренеры говорят уже в таком духе: что бы ни было мы будет играть с максимальной отдачей для наших болельщиков. Гендиректор клуба Дмитрий Басков сказал игрокам, что им надо побороться за то, чтобы обеспечить себе место в составе на следующий год. Надо ли и тренерам заслужить это право, Крэйг Вудкрофт ответил расплывчато.

В итоге минское "Динамо" смогло обыграть "Витязь" - 3:2.

Шайбы забросили: Граньяни, Павлович, А. Костицын.

Во время исполнения гимна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Витязь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Кравец - главный тренер ХК "Витязь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С надеждой на победу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая шайба, автор №17 Граньяни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт - главный тренер. ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2:0. №71 Александр Павлович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№33 Илья Ежов - вратарь ХК "Витязь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№45 Джо Морроу. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Святослав Грепенщиков & Роман Достанко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№30 Дэнни Тэйлор. ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ