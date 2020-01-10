Ведущие ОНТ поссорились из-за лунного календаря

Александр Серебренников не раз прямо в эфире подтрунивал над своей соведущей Татьяной Рудаковской. Особенно доставалась Татьяне за лунный календарь и гороскоп. Александр постоянно ставил под сомнение необходимость этих рубрик в программе «Наше Утро». После последнего инцидента оба пропали с экранов. Преданные зрители могли заметить, что с 26 декабря утренний эфир ОНТ попеременно делят две другие пары: Полякова и Паршин, Шалютина и Шунин. Неужели ведущие, которых в народе окрестили «нестареющей классикой» больше не будут работать вместе?

На ОНТ ситуацию прокомментировали так: с 14 января на ОНТ стартует обновленный формат «Нашего утра». Кто из ведущих останется в кадре, можете увидеть сами во вторник, 14 января, в 6.00. По нашим данным, один из этой пары будет новобранцем. Это тот самый ведущий, которого ОНТ искал перед Новым годом через кастинг.