2020-01-10T13:08:46+03:00
Звезды
КП Беларусь

Ведущие ОНТ поссорились из-за лунного календаря

Уже 14 января мы узнаем имя нового ведущего, которого телеканал разыскивал через кастинг.
Сергей МАРТОВ
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Александр Серебренников и Татьяна Рудаковская больше не будут вместе в студии &quot;Нашего утра&quot;. Фото: ОНТАлександр Серебренников и Татьяна Рудаковская больше не будут вместе в студии "Нашего утра". Фото: ОНТ
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Александр Серебренников не раз прямо в эфире подтрунивал над своей соведущей Татьяной Рудаковской. Особенно доставалась Татьяне за лунный календарь и гороскоп. Александр постоянно ставил под сомнение необходимость этих рубрик в программе «Наше Утро». После последнего инцидента оба пропали с экранов. Преданные зрители могли заметить, что с 26 декабря утренний эфир ОНТ попеременно делят две другие пары: Полякова и Паршин, Шалютина и Шунин. Неужели ведущие, которых в народе окрестили «нестареющей классикой» больше не будут работать вместе?

На ОНТ ситуацию прокомментировали так: с 14 января на ОНТ стартует обновленный формат «Нашего утра». Кто из ведущих останется в кадре, можете увидеть сами во вторник, 14 января, в 6.00. По нашим данным, один из этой пары будет новобранцем. Это тот самый ведущий, которого ОНТ искал перед Новым годом через кастинг.

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